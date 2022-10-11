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تصل إلى الحرمان من الدراسة.. 8 عقوبات وإجراءات للتعدي على المعلم
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تصل إلى الحرمان من الدراسة.. 8 عقوبات وإجراءات للتعدي على المعلم

تصل إلى الحرمان من الدراسة.. 8 عقوبات وإجراءات للتعدي على المعلم

تصل إلى الحرمان من الدراسة.. 8 عقوبات وإجراءات للتعدي على المعلم
٠٩:٢٦:٢٥ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدليل الإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة، أن هناك 8 عقوبات وإجراءات تُوقّع على الطالب في حال قيامه بالاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من المعلمين، أو الإداريين، أو مَن في حكمهم.

كما يتعرض الطالب لتلك العقوبات أيضًا حال قيامه بابتزاز المعلمين، أو الإداريين، أو مَن في حكمهم بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم ونشره على الشبكة العنكبوتية، وفق ما نقلته صحيفة “اليوم”.

عقوبات التعدي على المعلم

ووفق الدليل الإجرائي فإن هذه العقوبات والإجراءات هي:

-تدوين محضر لإثبات الواقعة.

-استدعاء الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة فور وقوع المخالفة.

-ضبط الجهاز أو الأداة المرتبطة بالقضية وتسلم للجهات المختصة.

-حرمان الطالب المخالف من الدراسة انتظامًا في العام الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة.

-حضور الطالب إلى وحدة الخدمات الإرشادية أثناء فترة الحرمان لجلسات تعديل السلوك.

-يكلف الطالب المخالف سلوكيًا بمهام في مجال الخدمة الاجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع.

-يؤخذ تعهّد خطي على الطالب المخالف سلوكيًا عند عودته بعد تنفيذ فترة الحرمان بالالتزام بالانضباط والسلوك الحسن.

-يمكن الطالب الذي نُفّذ عليه الإجراء متابعة الدراسة منتظمًا للعام الدراسي الذي يليه في مدرسة أخرى.

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