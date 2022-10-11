تريند «السناب» يتصدر في المملكة.. طريقة منع المخترقين من الوصول للصور (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تصدر وسم “السناب” التريند في المملكة اليوم الثلاثاء، حيث تداول النشطاء العديد من الفيديوهات والتدوينات والصور والمواقف الشخصية.

وفي أحد الفيديوهات المتداولة نشر متخصص في التقنية مقطع فيديو يحذر فيه من طريقة خطيرة يلجأ إليها بعض المحتالين للحصول على صور النساء .

تحذير من استخدام كاميرا السناب

وحذر بشدة من استخدام كاميرا السناب بديلاً عن كاميرا الهاتف، قائلاً: إذا حدث هذا سيكون من السهل جدًا الحصول على الصور الشخصية للفتاة التي تعتمد دائمًا على تفعيل هذه الخاصية.

ونصح بإعداد كلمة سر قوية تحول دون قدرة المخترقين في الحصول على الصور والمعلومات من الهاتف حال اختراقه.

خفايا ومزايا في التطبيق

فضلاً عن ذلك بدأ النشطاء في ترويج العديد من التدوينات الخاصة بطريقة استخدام “سناب شات” وكذلك بعض الخصائص والخفايا في التطبيق.

ومن بين تلك المميزات طريقة تفعيل الرقابة الأبوية لمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى قد يكون غير مناسب لسنهم، وأيضًا طريقة عمل خلفية جديدة بخلاف الخلفية الأصلية في التطبيق.

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