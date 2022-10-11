بالإنفوجراف.. 7 شروط يجب توافرها في سائق الحافلة المدرسية

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اشترطت اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي الصادرة من الهيئة العامة للنقل، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر ديسمبر القادم، توفر 7 شروط في سائق الحافلة المدرسية.

7 شروط يجب توافرها في سائق الحافلة المدرسية

ووفق اللائحة فإن الشروط السبعة هي:

1- حاصل على رخصة قيادة سارية مناسبة لنوع وحجم المركبة.

2- ألا يقل العمر عن 25 عاماً.

3- حاصل على شهادة خلو من السوابق.

4- حاصل على دورة إسعافات أولية معتمدة.

5- اجتياز الفحص الطبي.

6- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية عند ممارسة النشاط بالحافلة.

7- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

وقبل أيام، توفى طفل مختنقًا داخل حافلة مدرسية بعد نسيانه، فيما باشرت الجهات ذات العلاقة الحادثة لمعرفة ملابسات الحدث ومحاسبة المقصرين.

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