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أمانة جدة: هذه أسباب إهمال متنزه «ذهبان»

أمانة جدة: هذه أسباب إهمال متنزه «ذهبان»

أمانة جدة: هذه أسباب إهمال متنزه «ذهبان»
٠٨:٥٤:٠٩ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أمانة محافظة جدة، عن أسباب الإهمال الذي طال متنزه ذهبان البحري الذي افتتح في ذي الحجة من عام 1436هـ.

إهمال متنزه ذهبان بجدة

وقال المتحدث في إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي محمد البقمي لصحيفة «عكاظ»، إن سبب الإهمال يرجع إلى خلافات قانونية بين المستثمر القديم والمستثمر الحالي للموقع.

وأوضح البقمي أنه بعد تنفيذ أمانة محافظة جدة لمتنزه ذهبان البحري طرح كفرصة استثمارية للتشغيل والمحافظة على المتنزه، وتمت ترسيته على مستثمر في عام 1437هـ.

وأكمل أنه بعد انتهاء العقد أعيد طرح الموقع للاستثمار وتم ترسيته على مستثمر جديد، وبعد تسلمه الموقع نشأ خلاف قانوني.

وأشار إلى أن الإجراءات ما زالت قائمة حيال تنفيذ المستثمر الجديد والمستثمر القديم للعقد، وجارٍ العمل على معالجة وضع المتنزه، طبقاً للإجراءات.

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أمانة جدة إهمال متنزه ذهبان جدة متنزه ذهبان

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