بدء إجراءات نزع ملكية عقارات الخط الحديدي بالجبيل.. المستندات المطلوبة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع مسار الخط الحديدي الهوائي (380 ك ف) لمحطة التحويل الكهربائية بمحطة المليون بالجبيل في المنطقة الشرقية.

مستندات نزع عقارات الجبيل

وأكدت المؤسسة على ملاك العقارات مراجعتها بالرياض وإحضار المستندات المطلوبة، وفق صحيفة “عكاظ”.

والمستندات المطلوبة هي:

-خطاب طلب النزع والتعويض مدوّن عليه وسائل الاتصال.

-نسخة من الهوية الوطنية لمالك العقار.

-نسخة من الصك الإلكتروني للعقار.

-مخطط العقار معد من قبل مكتب هندسي معتمد من أمانة المنطقة ويكون مخطط العقار معتمداً من بلدية المنطقة.

-نسخة من الوكالة الشرعية سارية المفعول.

-نسخة من الهوية الوطنية للوكيل.

-نسخة من صك حصر الورثة.

-نسخة من الهوية الوطنية لوكيل الورثة (إن وجد).

ويمثل تدشين مشروع شبكة السكة الحديدية بالجبيل الرابط بين شبكة قطار الشرق وشبكة قطار الشمال، الذي يمتد على طول 193 كم، ويربط الجبيل الصناعية (1) و (2)، وميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري، مرحلة مهمة وداعمة للقطاع اللوجستي في المملكة.

اقرأ أيضًا:

مشروع السكك الحديدية في الجبيل سيزيح أكثر من 200 ألف شاحنة سنويًا