الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بدء إجراءات نزع ملكية عقارات الخط الحديدي بالجبيل.. المستندات المطلوبة
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال
دراسة تكشف عن مرض نادر يحول العضلات إلى عظام
أسعار الذهب في المملكة اليوم.. انخفاض جديد وعيار 21 يسجل 176 ريالاً
بالفيديو.. “الفوزان”: هذه أسهل طريقة لحل السحر عن المسحور
«إحكام»: خطوتان لنقل طلب تملك العقار من المتوفى إلى أحد ورثته

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بدء إجراءات نزع ملكية عقارات الخط الحديدي بالجبيل.. المستندات المطلوبة

بدء إجراءات نزع ملكية عقارات الخط الحديدي بالجبيل.. المستندات المطلوبة

بدء إجراءات نزع ملكية عقارات الخط الحديدي بالجبيل.. المستندات المطلوبة
٠٨:٢٣:٥٢ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع مسار الخط الحديدي الهوائي (380 ك ف) لمحطة التحويل الكهربائية بمحطة المليون بالجبيل في المنطقة الشرقية.

مستندات نزع عقارات الجبيل

وأكدت المؤسسة على ملاك العقارات مراجعتها بالرياض وإحضار المستندات المطلوبة، وفق صحيفة “عكاظ”.

والمستندات المطلوبة هي:

-خطاب طلب النزع والتعويض مدوّن عليه وسائل الاتصال.

-نسخة من الهوية الوطنية لمالك العقار.

-نسخة من الصك الإلكتروني للعقار.

-مخطط العقار معد من قبل مكتب هندسي معتمد من أمانة المنطقة ويكون مخطط العقار معتمداً من بلدية المنطقة.

-نسخة من الوكالة الشرعية سارية المفعول.

-نسخة من الهوية الوطنية للوكيل.

-نسخة من صك حصر الورثة.

-نسخة من الهوية الوطنية لوكيل الورثة (إن وجد).

ويمثل تدشين مشروع شبكة السكة الحديدية بالجبيل الرابط بين شبكة قطار الشرق وشبكة قطار الشمال، الذي يمتد على طول 193 كم، ويربط الجبيل الصناعية (1) و (2)، وميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري، مرحلة مهمة وداعمة للقطاع اللوجستي في المملكة.

اقرأ أيضًا:

مشروع السكك الحديدية في الجبيل سيزيح أكثر من 200 ألف شاحنة سنويًا

الكلمات الدلالية:
الجبيل المستندات المطلوبة لنزع عقارات الجبيل مشروع السكك الحديدية في الجبيل نزع عقارات الجبيل

مواد ذات صلة

المزيد
مجلس الوزراء يوافق على قواعد تنظيم قبول المسؤولين الحكوميين للهدايا

مجلس الوزراء يوافق على قواعد تنظيم قبول المسؤولين الحكوميين للهدايا

٠٢:٢١ م، الأثنين، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥
بهذا القرار.. روسيا تصدم اليهود على مستوى العالم

بهذا القرار.. روسيا تصدم اليهود على مستوى العالم

٠٤:٠٤ م، الخميس، ٢١ يوليو ٢٠٢٢
انهيار بعقبة ضلع في عسير يتسبب في تحويل حركة السير

انهيار بعقبة ضلع في عسير يتسبب في تحويل حركة السير

٠٣:١٧ م، الخميس، ٢٦ مايو ٢٠١٦
حكم نهائي بحبس رجل أعمال احتال على مواطنين بـ 400 مليون ريال

حكم نهائي بحبس رجل أعمال احتال على مواطنين بـ 400 مليون ريال

٠٩:٣٢ ص، الأربعاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *