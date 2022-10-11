انخفاض جديد في أسعار النفط اليوم.. تعرف على الأسباب

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واصلت أسعار النفط اليوم تراجعها لتواصل بذلك خسائرها التي بلغت حوالي 2%، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% ، إلى 95.92 دولار للبرميل بعد هبوطها 1.73 دولار في الجلسة السابقة.

جاء ذلك بعد ارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.73 دولار للبرميل، لينخفض 0.4% ، بعد تراجعه 1.51 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع الدولار اليوم في ظل مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التي تزعج المستثمرين.

وكلما ارتفعت قيمة الدولار قل الطلب على النفط؛ لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

زيادات أسعار الفائدة بدأت في إبطاء الاقتصاد

من جهتها ، قالت لايل برينارد، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس، إن زيادات أسعار الفائدة حتى الآن بدأت في إبطاء الاقتصاد، لكن العبء الكامل لتشديد السياسة النقدية لن يكون واضحًا قبل شهور.

وسجلت حالات كوفيد-19 في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، ارتفاعًا جديدًا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس.

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