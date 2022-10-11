أسعار الذهب في المملكة اليوم.. انخفاض جديد وعيار 21 يسجل 176 ريالاً

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شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في المملكة انخفاضًا جديدًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 175.75 ريال، 46.87 دولار.

ووصل عيار 18 إلى 150.65ريال، 40.17 دولار.

عيار 24 يسجل 200.86 ريال

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 200.86 ريال، 53.56 دولار.

فيما سجل عيار 22 سعر 184.12 ريال، 49.10 دولار.

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