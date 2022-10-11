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أسعار الذهب في المملكة اليوم.. انخفاض جديد وعيار 21 يسجل 176 ريالاً
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أسعار الذهب في المملكة اليوم.. انخفاض جديد وعيار 21 يسجل 176 ريالاً

أسعار الذهب في المملكة اليوم.. انخفاض جديد وعيار 21 يسجل 176 ريالاً

أسعار الذهب في المملكة اليوم.. انخفاض جديد وعيار 21 يسجل 176 ريالاً
٠٨:٠٠:٥٢ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في المملكة انخفاضًا جديدًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 175.75 ريال، 46.87 دولار.

ووصل عيار 18 إلى 150.65ريال، 40.17 دولار.

عيار 24 يسجل 200.86 ريال

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 200.86 ريال، 53.56 دولار.

فيما سجل عيار 22 سعر 184.12 ريال، 49.10 دولار.

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الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب الذهب عيار 21 عيار 24

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