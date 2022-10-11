بالفيديو.. “الفوزان”: هذه أسهل طريقة لحل السحر عن المسحور

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كشف فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أن هناك طريقتين لعلاج وإبطال السحر.

فك السحر بالقرآن عن طريق الرقية الشرعية

وأوضح في مقطع تسجيلي منشور على حسابه في “تويتر”، أن فك السحر – بإذن الله- يكون بأمرين، بالقرآن الكريم عن طريق الرقية الشرعية بقراءة سورة الفاتحة وسور الإخلاص والمعوذتين.

علاج السحر عن طريق الأدوية المباحة والمجربة

وأضاف أن الأمر الثاني لفك السحر هو عن طريق الأدوية المباحة والمجربة في علاج السحر، وهذا ما يسمى بالنُشرة، وهو فك السحر عن المسحور بالأدعية والأدوية المتعارف عليها.

لا يجوز الخوف من السحرة وخشيتهم

وعن الخوف من السحرة وخشيتهم؛ فالبعض يخاف أن يؤذوه أو يسحروه، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: إنه لا شك أن هذا نقص في التوحيد، ونقص في التوكل.

وأكد أنه يجب على الإنسان أن يخشى الله وأن يخاف الله، وأنه لا يضرهً أحد إذا تولاه الله، واعتمد على الله وتوكل على الله.

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