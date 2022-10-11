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دراسة تكشف عن مرض نادر يحول العضلات إلى عظام
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دراسة تكشف عن مرض نادر يحول العضلات إلى عظام

دراسة تكشف عن مرض نادر يحول العضلات إلى عظام

دراسة تكشف عن مرض نادر يحول العضلات إلى عظام
٠٨:٠٦:١٢ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Genetics in Medicine، عن مرض نادر للغاية يحول العضلات والأوتار والأربطة تدريجيًا إلى عظام.

ووفق الدراسة، تُعرف تلك الحالة التي تستمر مدى الحياة، باسم “خلل التنسج الليفي العظمي التدريجي” (FOP)، وهي تحدث في واحدة تقريبا من كل مليون إلى مليوني ولادة، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وأفادت الدراسة بأن هذه الطفرة تحدث في الجين الذي يرمز لمستقبل تنظيم نمو العظام، ويبدو أنه يتسبب في إنتاج الخلايا الجذعية لأنسجة العظام في الأماكن التي لا ينبغي أن تحتوي عليها عادة.

مرض نادر للغاية

وبينت الدراسة أن التكلس التدريجي للأنسجة الرخوة جراء خلل التنسج الليفي العظمي ليس ثابتا، ويأتي في موجات، كما تبدأ النوبات عادة في مرحلة الطفولة وتميل إلى البدء في الرقبة والكتفين.

وبعد ذلك، بحسب الدراسة، يمتد النسيج الصلب على المفاصل، ويحد من الحركة تدريجيا، ويثبّت أجزاء الجسم في مكانها ويقلل من عمر المصابين.

وتابعت أنه بمجرد نشأة العظام في جزء من الجسم، فإنها تكون دائمة، ما يجعل معظم المصابين بحاجة إلى كرسي متحرك عند بلوغ سن العشرين.

ووفق الدراسة، فإنه لا يوجد حتى الآن علاج لهذا المرض، ولك بعض الأدوية التي استخدمت خلال الدراسة التي استمرت 3 سنوات، أسهمت في التخفيف من الالتهابات المصاحبة، ما أعطى بريق أمل للمصابين.

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الكلمات الدلالية:
العضلات العظام خلل الجينات دراسة دراسة حديثة مرض نادر

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