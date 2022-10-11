الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خبير طقس يتوقع: خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة
انخفاض جديد في أسعار النفط اليوم.. تعرف على الأسباب
بدء إجراءات نزع ملكية عقارات الخط الحديدي بالجبيل.. المستندات المطلوبة
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال
دراسة تكشف عن مرض نادر يحول العضلات إلى عظام
أسعار الذهب في المملكة اليوم.. انخفاض جديد وعيار 21 يسجل 176 ريالاً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

من رائحة جسمك.. تعرف على إصابتك بـ 4 أمراض

من رائحة جسمك.. تعرف على إصابتك بـ 4 أمراض

من رائحة جسمك.. تعرف على إصابتك بـ 4 أمراض
٠٧:٢٣:١٨ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الطبيبة صوفي نيوتن، أن رائحة الجسم الكريهة قد تكون عَرضًا لأربعة أمراض مهددة للحياة.

رائحة الجسم الكريهة

وأضافت أن “رائحة الجسم الكريهة تسببها البكتيريا الموجودة على الجلد والتي تكسر العرق إلى أحماض”، وفق صحيفة “ذا صن”.

وأشارت إلى أن “العرق نفسه ليس له رائحة، وله وظيفة مهمة في المساعدة على تنظيم درجة الحرارة، ولكن يمكن للبكتيريا استخدامه كأرض خصبة وذلك عندما تتشكل الرائحة”.

وأوضحت أن رائحة الجسم السيئة قد تكون علامة على الأمراض التالية:

  1. ضعف حاسة الشم

الذين يعانون من زيادة الوزن هم الأكثر عرضة لضعف حاسة الشم مقارنة بالنحيفين، ما يجعلهم أقل عرضة لملاحظة الرائحة الكريهة في أجسامهم، وفق صوفي.

  1. مرض السكري

بحسب الطبيبة صوفي “يمكن أن يصاب مرضى السكري برائحة الجسم الكريهة، والتي يمكن أن ينبعث منها في بعض الأحيان رائحة تشبه الفاكهة إلى حد ما”.

  1. أمراض الكبد

قالت صوفي إن الذين يعانون من أمراض الكبد يمكن أن تنبعث منهم رائحة كريهة، تشبه رائحة البيض الفاسد.

  1. مرض الكلى

فالأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن المتقدم قد يكون لديهم رائحة جسم تشبه الأمونيا، وهذا بسبب تراكم السموم في الجسم.

اقرأ أيضًا:

هل مزيلات العرق تسبب السرطان؟ الصحة تجيب

الكلمات الدلالية:
أمراض الكبد الرائحة الكريهة رائحة الجسم رائحة العرق

مواد ذات صلة

المزيد
مجموعة هاكرز يعطلون موقع المرشد الإيراني «علي خامنئي»

مجموعة هاكرز يعطلون موقع المرشد الإيراني «علي خامنئي»

٠٥:٥٩ م، الخميس، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
مترو جدة: طرح مشروع جسر «أبحر المعلق» و«ترام الكورنيش» خلال عام

مترو جدة: طرح مشروع جسر «أبحر المعلق» و«ترام الكورنيش» خلال عام

٠٣:٠٣ م، الخميس، ٠٦ أغسطس ٢٠١٥
حلب تنزف دماً.. 25 قتيلاً في غارات روسية وأسدية

حلب تنزف دماً.. 25 قتيلاً في غارات روسية وأسدية

٠٢:١١ م، السبت، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٦
«الأطباء العرب»: كارثة «مضايا» السورية تعيد للأذهان «مجاعات الصومال»

«الأطباء العرب»: كارثة «مضايا» السورية تعيد للأذهان «مجاعات الصومال»

٠٤:٥٩ م، الأحد، ١٠ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *