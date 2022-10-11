«إحكام»: خطوتان لنقل طلب تملك العقار من المتوفى إلى أحد ورثته

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) إمكانية نقل الطلب من المتوفى إلى أحد ورثته عبر هذه الخطوات:

1 – تقديم خطاب رسمي مرفق به حصر الورثة ووكالة من جميع الورثة لاستكمال إجراءات نقل الطلب.

2 – التأكد من وجود حساب قائم في المنصة للوريث المراد نقل طلب المورث إليه.

إيقاف استقبال هذه الطلبات

وقالت الأمانة إنه سيتم إيقاف استقبال كافة طلبات تملك العقارات التي لا يملك أصحابها مستمسكات شرعية على منصة إحكام بعد انتهاء المهلة المحددة في الخامس من شهر جمادى الأولى من العام الحالي، باستثناء طلبات التعديل الشكلي على الصكوك.

ولفتت إلى عدم أي استثناءات في تطبيق الشروط والضوابط لأي منطقة من مناطق المملكة، وحول آلية الإعفاء من المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأضافت أنه عند استلام الطلب من المستفيد عبر البريد الإلكتروني مرفقاً به مشهد من الضمان الاجتماعي، وبعد دراسته والنظر في أحقيته يتم رفعه للإدارة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة.

اقرأ أيضًا:

قبل الإغلاق.. «إحكام» تدعو لسرعة استكمال طلبات تملك العقارات