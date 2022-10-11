خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن استحقاق مالي لدى وزارة الشؤون الإسلامية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن استحقاق مالي، حيث أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن هذه الخدمة تتيح للشركات الاستعلام عن الاستحقاقات المالية لدى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن طريق هذه الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – ادخل على بوابة الوزارة الإلكترونية.

2 – من قائمة الخدمات الإلكترونية، اختر (الاستعلام عن استحقاق مالي).

3 – وافق على الشروط ثم اضغط على زر (الانتقال للخدمة).

4 – أدخل السجل التجاري، واختر السنة المالية، وأدخل رمز التحقق، ثم اضغط على زر (استعلام).

* المتطلبات:

1 – الموافقة على شروط الخدمة بالضغط على زر (أوافق على الشروط).

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “00966-11-223-6222 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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