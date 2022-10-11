الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
انخفاض جديد في أسعار النفط اليوم.. تعرف على الأسباب
بدء إجراءات نزع ملكية عقارات الخط الحديدي بالجبيل.. المستندات المطلوبة
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال
دراسة تكشف عن مرض نادر يحول العضلات إلى عظام
أسعار الذهب في المملكة اليوم.. انخفاض جديد وعيار 21 يسجل 176 ريالاً
بالفيديو.. “الفوزان”: هذه أسهل طريقة لحل السحر عن المسحور

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن استحقاق مالي لدى وزارة الشؤون الإسلامية

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن استحقاق مالي لدى وزارة الشؤون الإسلامية

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن استحقاق مالي لدى وزارة الشؤون الإسلامية
٠٧:٢٥:٥٥ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن استحقاق مالي، حيث أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن هذه الخدمة تتيح للشركات الاستعلام عن الاستحقاقات المالية لدى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن طريق هذه الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – ادخل على بوابة الوزارة الإلكترونية.

2 – من قائمة الخدمات الإلكترونية، اختر (الاستعلام عن استحقاق مالي).

3 – وافق على الشروط ثم اضغط على زر (الانتقال للخدمة).

4 – أدخل السجل التجاري، واختر السنة المالية، وأدخل رمز التحقق، ثم اضغط على زر (استعلام).

* المتطلبات:

1 – الموافقة على شروط الخدمة بالضغط على زر (أوافق على الشروط).

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “00966-11-223-6222 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 6 خطوات للاستعلام عن الطلبات والتأشيرات

خدمة اليوم.. 3 خطوات لاستعراض المطالبات المالية لمكافأة أجور التوطين للمنشآت

الكلمات الدلالية:
الاستحقاقات المالية خدمة اليوم خطوات استعلام وزارة-الشؤون-الإسلامية

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر: دول مجلس التعاون تدرس سَحب سفرائها من لبنان

مصادر: دول مجلس التعاون تدرس سَحب سفرائها من لبنان

٠٢:١٥ م، الثلاثاء، ٢٣ فبراير ٢٠١٦
تعليق الدراسة في طريف والقريات اليوم

تعليق الدراسة في طريف والقريات اليوم

١١:٢٣ م، الأثنين، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٥
«يونيسيف»: الأطفال السوريون المنفصلون عن أسرهم الأكثر تضرراً من الحرب

«يونيسيف»: الأطفال السوريون المنفصلون عن أسرهم الأكثر تضرراً من الحرب

٠٧:١٤ م، الخميس، ١٦ مارس ٢٠١٧
إصابة 7 في تعرض 3 سيارات لمقذوف عسكري بالطوال

إصابة 7 في تعرض 3 سيارات لمقذوف عسكري بالطوال

١٠:٤٥ م، الثلاثاء، ٠١ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *