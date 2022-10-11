مجموعة الـ G7 تعلن اجتماعا افتراضيا اليوم لدعم أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البيت الأبيض، منذ قليل، أن مجموعة دول السبع “G7” تعقد اجتماعا طارئا، افتراضيا، اليوم الثلاثاء ، لتأكيد التزامها بدعم أوكرانيا.

بايدن يدعم كييف يشدة

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحضر الاجتماع المزمع عقده اليوم، حسب وسائل إعلام.

وحسب بيان البيت الأبيض، اليوم، إن بايدن تعهد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي بمواصلة دعم أوكرانيا بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بما في ذلك أنظمة دفاع جوي.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الإثنين، أنها استهدفت مركز القيادة العسكرية ونظم الاتصالات والطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن الضربات الصاروخية على أوكرانيا حققت أهدافها.

وأكد مجلس الأمن القومي الروسي، أن ضربات اليوم على أوكرانيا هي أولى حلقات الرد الروسي، وأن الهدف الأساس من العمليات هو تفكيك النظام السياسي في أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تتعهد بالثأر ردًا على الهجمات الروسية التي حدثت اليوم.