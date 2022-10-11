الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مجموعة الـ G7 تعلن اجتماعا افتراضيا اليوم لدعم أوكرانيا
اليمن.. إسقاط طائرة حوثية مسيرة شمالي مأرب
فشل روسي في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.. ماذا يحدث؟
مشهد مروع لانفجار صاروخين في مدينة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا
للمواطنين.. «أرامكو روان للحفر» تعلن توفر وظائف شاغرة
توقعات بتقلبات جوية على ثلاث مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة

الرئيسية

 /

دولي

 /

مجموعة الـ G7 تعلن اجتماعا افتراضيا اليوم لدعم أوكرانيا

مجموعة الـ G7 تعلن اجتماعا افتراضيا اليوم لدعم أوكرانيا

مجموعة الـ G7 تعلن اجتماعا افتراضيا اليوم لدعم أوكرانيا
٠٣:٠٥:١٧ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البيت الأبيض، منذ قليل، أن مجموعة دول السبع “G7” تعقد اجتماعا طارئا، افتراضيا، اليوم الثلاثاء ، لتأكيد التزامها بدعم أوكرانيا.

بايدن يدعم كييف يشدة

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحضر الاجتماع المزمع عقده اليوم، حسب وسائل إعلام.

وحسب بيان البيت الأبيض، اليوم، إن بايدن تعهد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي بمواصلة دعم أوكرانيا بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بما في ذلك أنظمة دفاع جوي.

اقرأ أيضا:

أول رد أمريكي.. بايدن يتوعد روسيا بعد القصف المدمر لأوكرانيا

وكانت  وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الإثنين، أنها استهدفت مركز القيادة العسكرية ونظم الاتصالات والطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن الضربات الصاروخية على أوكرانيا حققت أهدافها.

وأكد مجلس الأمن القومي الروسي، أن ضربات اليوم على أوكرانيا هي أولى حلقات الرد الروسي، وأن الهدف الأساس من العمليات هو تفكيك النظام السياسي في أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تتعهد بالثأر ردًا على الهجمات الروسية التي حدثت اليوم.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا البيت الأبيض جو بايدن دعم أوكرانيا كييف مجموعة G7 مجموعة دول السبع وزارة الدفاع الروسية

مواد ذات صلة

المزيد
اقتراب الإعصار «فلورنس» من الساحل الشرقي لأمريكا وإجلاء 1.7 مليون شخص

اقتراب الإعصار «فلورنس» من الساحل الشرقي لأمريكا وإجلاء 1.7 مليون شخص

٠٧:٣٨ م، الخميس، ١٣ سبتمبر ٢٠١٨
بالصور.. المجلس الانتقالى الليبى يعلن رسمياً مقتل معمر القذافي

بالصور.. المجلس الانتقالى الليبى يعلن رسمياً مقتل معمر القذافي

٠٥:٢٦ م، الخميس، ٢٠ أكتوبر ٢٠١١
ميانمار.. ناشطون بوذيون يوزعون منشورات تحريضية ضد المسلمين

ميانمار.. ناشطون بوذيون يوزعون منشورات تحريضية ضد المسلمين

٠٩:٥٨ ص، الأربعاء، ٠٥ فبراير ٢٠١٤
الحكومة التونسية تنظم مزاداً لبيع مقتنيات (بن علي)

الحكومة التونسية تنظم مزاداً لبيع مقتنيات (بن علي)

٠٦:٣٣ م، السبت، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *