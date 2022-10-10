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فشل روسي في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

فشل روسي في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

فشل روسي في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.. ماذا يحدث؟
٠٢:٥٥:٥٥ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عجزت روسيا عن فرض اقتراع سري على ضمها “غير القانوني” لأجزاء من أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا لصالح إجراء تصويت علني على مشروع قرار في بداية جلسة طارئة بشأن هذه المسألة المعروضة على أكبر هيئة في الأمم المتحدة.

جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدأت أمس الإثنين مداولاتها بشأن ضم روسيا مؤخرا لأجزاء من أوكرانيا.

وفي نهاية الجلسة، التي قد تستمر حتى يوم الأربعاء بسبب وجود عدد كبير من المتحدثين، من المتوقع أن تصوت الدول الأعضاء على قرار يدين موسكو.

وحاولت روسيا بالفعل في حملة مسبقة إجراء اقتراع سري، على ما يبدو على أمل التوصل إلى نتيجة أفضل، ولكن محاولاتها باءت بالفشل.

يذكر أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة بموجب القانون الدولي، وينظر إلى التصويت المقبل في نيويورك على أنه اختبار عالمي فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية ‏الأمم المتحدة روسيا موسكو

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