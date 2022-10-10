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مشهد مروع لانفجار صاروخين في مدينة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا
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مشهد مروع لانفجار صاروخين في مدينة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا

مشهد مروع لانفجار صاروخين في مدينة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا

مشهد مروع لانفجار صاروخين في مدينة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا
٠٢:٥٤:٤٦ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مروعة لانفجار صاروخين في مدينة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا.

المقطع تم التقاطع من كاميرا مثبتة في إحدى السيارات، وأظهر انفجارات هائلة وسط المدينة، وتصاعد ألسنة اللهب في السماء، كما أحدثت الانفجارات موجة كثيفة من الدخان.

واشنطن تندد

وفي وقت سابق، ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة بالقصف الصاروخي الذي طاول مدنا أوكرانية عدة.

وقال “بايدن” إن هذا القصف  “يظهر الوحشية المطلقة” للحرب “غير الشرعية” التي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن في بيان رسمي:”هذه الهجمات قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أهدافا لا طائل عسكريا لها”، مؤكدا “سوف نواصل فرض عقوبات على روسيا بسبب عدوانها”.

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أوكرانيا الأزمة الأوكرانية انفجارات أوكرانيا روسيا قصف روسي على أوكرانيا

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