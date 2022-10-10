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اليمن.. إسقاط طائرة حوثية مسيرة شمالي مأرب

اليمن.. إسقاط طائرة حوثية مسيرة شمالي مأرب

اليمن.. إسقاط طائرة حوثية مسيرة شمالي مأرب
٠٢:٥٩:٢٨ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الوطني اليمني إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا إيران الحوثية الإرهابية شمالي محافظة مأرب.

بيان الجيش اليمني 

فيما أصدر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بيانا، قال إن دفاعات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه الجبهة الشمالية الغربية للمحافظة.

وتمكنت دفاعات الجيش يوم الجمعة الماضي، من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهة الجنوبية للمحافظة.

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مجزرة حوثية 

وأول أمس الأحد، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على استهداف سيارة تابعة لأحد المواطنين بقذيفتين أطلقتهما من طائرة مسيرة في منطقة شمير بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز، والذي أسفر عن إصابة 8 مدنيين بينهم طفل، بعضهم في حالة خطرة.

وأدان وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، الهجوم الإرهابي، وقال في تغريدات عبر “تويتر”: “تأتي هذه الجريمة النكراء بعد ساعات من قيام ميليشيا الحوثي بقصف قرية حمرة بعزلة المجاعشة جنوب شرق مديرية حيس محافظة الحديدة، بقذائف أطلقتها من طائرات مسيرة، والذي أسفر عن إصابة 6 مواطنين، وترويع الأهالي من النساء والأطفال الذين عادوا مؤخرا لقراهم بعد سنوات قضوها في مخيمات النزوح”.

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إسقاط طائرة حوثية الجيش الوطني اليمني اليمن طائرة مسيرة معمر الأرياني ميليشيا الحوثي

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