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توقعات بتقلبات جوية على ثلاث مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة

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توقعات بتقلبات جوية على ثلاث مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة

توقعات بتقلبات جوية على ثلاث مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة

توقعات بتقلبات جوية على ثلاث مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة
٠٢:٣٥:١١ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق خلال الساعات المقبلة، بمشيئة الله تعالى.

الحالة الجوية تتمثل في هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة والمدينة وتبوك.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز أن تستمر الحالة الجوية على المناطق الثلاث حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

رياح نشطة

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

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أمطار رعدية المدينة المنورة تبوك تقلبات جوية رياح نشطة طقس المملكة مكة المكرمة

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