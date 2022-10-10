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ماذا تعرف عن أعراض «النومو فوبيا».. سلوكيات خطيرة منها الانشغال بالجوال
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ماذا تعرف عن أعراض «النومو فوبيا».. سلوكيات خطيرة منها الانشغال بالجوال

ماذا تعرف عن أعراض «النومو فوبيا».. سلوكيات خطيرة منها الانشغال بالجوال

ماذا تعرف عن أعراض «النومو فوبيا».. سلوكيات خطيرة منها الانشغال بالجوال
٠٢:١٦:٥٤ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعض الأشخاص تظهر عليهم أعراض غريبة من أهمها الانشغال بالهاتف، حيث يوضح خبراء علم النفس، أن هذه الأعراض قد ترتبط بمرض عصبي يسمى “النومو فوبيا”.

وفي هذا السياق، حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية في مصر، أن تلك الأعراض تؤدي في النهاية إلى القلق النفسي.

وأضاف أن الألعاب الإلكترونية تتحول إلى إدمان حسب الفروق الفردية بين البشر، وبخاصة الأطفال.

أعراض وعلامات نفسية

ولفت الخبير المصري، إلى أن العلامات النفسية هي التي تُظهر إدمان الطفل، موضحاً أنه يظهر من خلال انشغاله الدائم العقلي والاهتمام بالهاتف.

وتابع هندي أن إدمان الألعاب الإلكترونية لدى الأشخاص في أزمة منتصف العمر يظهر فيما يُسمى “متلازمة الاهتزاز الوهمي”، لافتاً إلى أنه يهتم دائماً بالهاتف ويكون شخصاً قلقاً.

وأضاف أنه يظهر عليه أيضاً ما يسمى “النومو فوبيا”، حيث يأخذ المرء الهاتف أثناء النوم، مردفاً أن أعراض إدمان الأطفال تنقسم إلى جسماني ونفسي.

مشاكل عضوية خطيرة

ولفت الخبير هندي إلى أن أغلب من يعانيه يصاب بتشوه في القوام مثل: “حدوث تقوس في الظهر، تيبس في العضلات، والتهابات مفصلية، وضعف في الإبصار، ومشكلات في الرقبة، وبدانة، ومتلازمة حركية غير سوية”.

بينما تتمثل الأعراض والمشكلات النفسية في “صعوبة في النوم، مع اضطراب الساعة البيولوجية، وضعف التركيز، والانشغال العقلي، وانحصار التفكير الموضوعي، وبعض الهلاوس السمعية والبصرية، وإهمال النظافة الشخصية، والابتزاز الإلكتروني”.

وشدد  على أهمية حرص أولياء الأمور على حماية أطفالهم من الإدمان لاسيما إدمان الجوال ومواقع التواصل، عن طريق تخصيص وقت يومياً للحديث معهم، والاشتراك لهم في أنشطة رياضية مختلفة ومحاورتهم ودمجهم في الأسرة.

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أعراض النومو فوبيا أمراض نفسية إدمان الجوال إدمان مواقع التواصل النومو فوبيا مرض نفسي

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