2 % هبوط في أسعار النفط بختام التداولات.. ومخاوف الركود تعيق الارتفاع

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منيت أسعار النفط، بتراجع بنسبة 2% ، دفعة واحدة، في ختام تعاملات أمس الاثنين، بسبب توقعات متشائمة بزيادة معدلات الركود وتراجع الطلب على الذهب الأسود.

أسعار النفط

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 96.19 دولار للبرميل عند التسوية، بانخفاض 1.73 دولار، أو 1.8%، كما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.1 دولار للبرميل بانخفاض 1.51 دولار أو 1.6% عند التسوية.

وكان الخامان القياسيان، حققا ارتفاعا، خلال الأسبوع الماضي، إلى حد كبير على خلفية توقعات بشح الإمدادات العالمية.

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ارتفاع الدولار يؤثر على النفط

وعانت أسعار النفط، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي الذي صعد للجلسة الرابعة، ومن المألوف أن يجعل الدولار القوي، النفط الخام، أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وأدى احتمال شح إمدادات النفط من دول مجموعة “أوبك+” إلى الحد من انخفاض الأسعار، بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم أوبك+، الأسبوع الماضي خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا.