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الشؤون الصحية بـ«الحرس الوطني» تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

الشؤون الصحية بـ«الحرس الوطني» تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

الشؤون الصحية بـ«الحرس الوطني» تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
٠١:٢١:٠٩ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

المسميات الوظيفية :

مراسل

سائق

محاسب

ناسخ طبي

مساعد إداري ثالث

مساعد إداري ثاني

مسؤول مركز الأعمال

مساعد وحدة

مشرف خدمات

مبرمج

فني رعاية مرضى

صيدلي

مرافق مرضى

وظائف أخرى متعددة

أماكن العمل:

(جدة، الرياض، الدمام، الأحساء، المدينة المنورة).

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طريقة التقديم:

أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).

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