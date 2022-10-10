الشؤون الصحية بـ«الحرس الوطني» تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن.
المسميات الوظيفية :
مراسل
سائق
محاسب
ناسخ طبي
مساعد إداري ثالث
مساعد إداري ثاني
مسؤول مركز الأعمال
مساعد وحدة
مشرف خدمات
مبرمج
فني رعاية مرضى
صيدلي
مرافق مرضى
وظائف أخرى متعددة
أماكن العمل:
(جدة، الرياض، الدمام، الأحساء، المدينة المنورة).
أقرأ أيضا:
لمختلف المؤهلات.. وظائف في مجلس الضمان الصحي
طريقة التقديم:
أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).