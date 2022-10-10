الشؤون الصحية بـ«الحرس الوطني» تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

المسميات الوظيفية :

مراسل

سائق

محاسب

ناسخ طبي

مساعد إداري ثالث

مساعد إداري ثاني

مسؤول مركز الأعمال

مساعد وحدة

مشرف خدمات

مبرمج

فني رعاية مرضى

صيدلي



مرافق مرضى



وظائف أخرى متعددة



أماكن العمل:

(جدة، الرياض، الدمام، الأحساء، المدينة المنورة).



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طريقة التقديم:

أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).