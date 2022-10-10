مصر ترد على غضب أوكرانيا: لم نرسل مراقبين للاستفتاء الروسي

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، ردت فيه على الغضب الأوكراني بعد مزاعم نشرها الإعلام في كييف عن مشاركة مراقبين من القاهرة في استفتاء ضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا.

ونفت مصر، إرسال أي مراقبين لمتابعة “استفتاءات الضم” التي أجرتها روسيا مؤخرًا في مناطق داخل أوكرانيا.

وقال بيان الخارجية المصرية، “: ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول امتناع أوكرانيا عن المشاركة في بطولة رياضية مرتقب تنظيمها في مصر في شهر ديسمبر المقبل، نتيجة مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات تم تنظيمها في أوكرانيا مؤخراً”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد أبو زيد “بشكل قاطع عدم إيفاد الحكومة المصرية أي مراقبين لمتابعة تلك الاستفتاءات”.

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