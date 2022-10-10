الأسهم الأمريكية تغلق على هبوط والذهب يلحق بها .. ومؤشر الدولار يرتفع

تواصل – فريق التحرير:

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بنهاية تعاملات أمس الإثنين، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

مؤشرات بورصة وول ستريت

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 42.45 نقطة إلى 0.14% ليغلق عند 30273.87 نقطة, وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 7.65 نقاط إلى 0.20% إلى 3783.28 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 27.77 نقطة إلى 0.25% بواقع 11148.64 نقطة

اقرأ أيضا:

انهيار بداية الأسبوع

فعقب انهيار الجمعة الماضي، الذي تلى صدور بيانات التوظيف القوية، فقد مؤشر إس آند بي 500 3.8% من قيمته، حسب “investing”، فيما تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم نهاية الأسبوع الحالي.

وشهدت سوق السيارات الكهربائية سقوطًا كبيرة، حيث هبطت تسلا أول أمس، إلى أدنى مستوى لها في 52 أسبوعًا عند 221 ولا تزال قرب هذا المستوى اليوم وتتداول تحديدًا عند 223.51 دولارًا بزيادة 0.16%.

أما شركة ريفيان فقد فقدت الاثنين 9.5% من قيمتها لتسجل 30.7 دولارًا، وكذللك مُنيت لوسيد بخسائر عنيفة حيث خسرت 5.2% من قيمتها لتهبط إلى 12.49 دولارًا للسهم الواحد.

مؤشر الدولار

وفي سياق مواز، صعد مؤشر الدولار، أمس، إلى 113.06 أمام سلة من العملات الأجنبية، ليعمق خسائر اليورو الجريح ويهبط به إلى 0.9705 بخسائر 0.37%.

الذهب والفضة يلحقان بالأسهم

فيما هبط الذهب، بنهاية تعاملات الاثنين، فاقدًا 1.9% من قيمته ليسجل 1676.75 دولارًا للأوقية.

وهبطت الفضة كذلك إلى 19.617 بعد خسارة 0.638 دولارًا، حيث هبطت بـ 3.15%.