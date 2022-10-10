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«مساند» يوضح آلية نقل خدمات العمالة المنزلية
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«مساند» يوضح آلية نقل خدمات العمالة المنزلية

«مساند» يوضح آلية نقل خدمات العمالة المنزلية

«مساند» يوضح آلية نقل خدمات العمالة المنزلية
١٢:١٥:٢٠ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة “مساند”، لخدمات العمالة المنزلية في المملكة آلية نقل خدمات العمالة المنزلية.

جاء ذلك في رد من مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية نقل نقل خدمات العمالة من منشاة إلى فرد من غير تغيير مهنة.

نقل خدمات العمالة

وأجابت منصة مساند بقولها “لنقل خدمات العمالة المنزلية يقوم صاحب العمل بتقديم الطلب من خلال حسابه لدى مساند برقم العاملة وجنسيتها ومهنتها”.

وأضافت منصة مساند، أنه بعد دراسة أهلية صاحب الطلب عن طريق مركز المعالجة في مساند يتم رفع الطلب لمكتب/شركة الاستقدام لاتخاذ الإجراء اللازم (موافقة أو رفض).

4 أنواع للاستقدام

وفي وقت سابق، أعلن الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، عن 4 أنواع للاستقدام تسهل رحلة الاستقدام وتعمل على تبسيطها وتيسيرها للمواطنين.

وتشمل أنواع الاستقدام في مساند ما يلي:

– حسب المواصفات: حيث يتم استقدام العامل أو العاملة المطابق للمواصفات التي تريدها

– معيّن باسم: استقدام عامل أو العاملة في أي مهنة يعرضها مساند بالاسم ورقم الجواز

– معروفة: استقدام عاملة منزلية مختارة بالاسم ورقم الجواز ولا تشمل الخدمة المهن الأخرى

– تأجير خدمات العمالة المنزلية: التعامل مع شركات استقدام تقدم خدمات

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الكلمات الدلالية:
العمالة المنزلية خدمات العمالة مساند منصة مساند

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