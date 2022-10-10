«سوسة النخيل» تعود مجددًا بعد خمس سنوات من الاختفاء.. ما القصة؟
تواصل- فريق التحرير:
كشف تقرير صادر من برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقصيم، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، أن متوسط نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، لعام 2021 بلغت 0.74 % مرتفعة عما كانت عليه في العام السابق 2020، والذي حقق نسبة 0.69 % وهي أقل نسبة حققها البرنامج خلال خمسة أعوام.
وأكد التقرير أن سوسة النخيل بذلك عاودت الارتفاع، كما كشف عن نسب الإصابة في عدد من محافظات ومدن القصيم، والتي جاءت كالتالي:
– محافظة البدائع أعلى نسب الإصابة بواقع 1.47 %.
– محافظة البكيرية بنسبة 1.44 %.
– محافظة عيون الجواء بنسبة 1.18 %.
– محافظة عنيزة بنسبة 1.09 %.
– مدينة بريدة بنسبة 0.67 %.
– محافظة رياض الخبراء بنسبة 0.65 %.
– محافظة الرس والمذنب بنسبة 0.49 %.
– محافظة الأسياح أقل نسبة في الإصابة بسوسة النخيل الحمراء بنسبة 0.01 %.
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