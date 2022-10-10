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«سوسة النخيل» تعود مجددًا بعد خمس سنوات من الاختفاء.. ما القصة؟
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«سوسة النخيل» تعود مجددًا بعد خمس سنوات من الاختفاء.. ما القصة؟

«سوسة النخيل» تعود مجددًا بعد خمس سنوات من الاختفاء.. ما القصة؟

«سوسة النخيل» تعود مجددًا بعد خمس سنوات من الاختفاء.. ما القصة؟
١٢:١٣:٢١ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير صادر من برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقصيم، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، أن متوسط نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، لعام 2021 بلغت 0.74 % مرتفعة عما كانت عليه في العام السابق 2020، والذي حقق نسبة 0.69 % وهي أقل نسبة حققها البرنامج خلال خمسة أعوام.

وأكد التقرير أن سوسة النخيل بذلك عاودت الارتفاع، كما كشف عن نسب الإصابة في عدد من محافظات ومدن القصيم، والتي جاءت كالتالي:

–  محافظة البدائع أعلى نسب الإصابة بواقع 1.47 %.

– محافظة البكيرية بنسبة 1.44 %.

–  محافظة عيون الجواء بنسبة 1.18 %.

– محافظة عنيزة بنسبة 1.09 %.

– مدينة بريدة بنسبة 0.67 %.

– محافظة رياض الخبراء بنسبة 0.65 %.

– محافظة الرس والمذنب بنسبة 0.49 %.

– محافظة الأسياح أقل نسبة في الإصابة بسوسة النخيل الحمراء بنسبة 0.01 %.

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الكلمات الدلالية:
التمور القصيم سوسة النخيل وزارة البيئة

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