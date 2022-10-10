«السكر».. أزمة جديدة تضرب فرنسا

تواصل – فريق التحرير:

بعد معاناة فرنسا مع أزمة الوقود ، التي أدت إلى تنظيم إضرابات عمالية في عدد من الأماكن، وأخلت محطات الوقود من الغاز والبنزين، ضربت فرنسا أزمة جديدة تتمثل في مادة السكر.

قرار بشأن الاحتياطي الاستراتيجي

اتخذت فرنسا، قرارا، بإطلاق جزء من احتياطات الوقود الاستراتيجية، بعد أن حذر منتجو السكر من أن نقص الديزل يؤثر على حصاد بنجر السكر، وقد يؤدي إلى توقف المصانع المنتجة للسكر.

ملابسات القرار

وأفادت مجموعة “إس إن إف إس” لمنتجي السكر، أن قرار إطلاق المخزون الاستراتيجي جاء في نهاية الأسبوع الماضي، عقب اجتماع بين منتجي السكر ووزير الزراعة الفرنسي “مارك فيسنو”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

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استخدام احتياطي الوقود

وأعلنت الحكومة الفرنسية، الأسبوع الماضي، أنها استخدمت احتياطياتها الاستراتيجية من الوقود لإعادة إمداد المحطات التي تعاني من نفاد الوقود.

وتعاني دول أوروبا، من أزمة في الطاقة والغاز، ولا سيما في ظل دخول فصل الشتاء، فيما أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها الإعلان عن خطة الدعم الجديدة للطاقة وأسعار الكهرباء، والتي سيتم العمل بها بداية من أول العام المقبل، بجسب ما قاله وزير الاقتصاد.