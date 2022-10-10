بنسبة 16.8% .. المملكة تحقق المستوى الأعلى في الإنتاج الصناعي

تواصل – فريق التحرير:

بلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في أغسطس 139.1 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وبلغت مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة 16.8% خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

الإنتاج الصناعي النفطي

جاء ارتفاع الإنتاج الصناعي في أغسطس على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 15.5% “الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5%”، نتيجة رفع المملكة إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوى له بأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا.

نشاط التعدين

وبلغ الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في يوليو 135.8 نقطة مقابل 117.6 نقطة في الشهر نفسه من 2021، حسب “الاقتصادية”.

اقرأ أيضا:

توقعات بخسارة الاقتصاد العالمي نحو 4 تريليونات دولار

مؤشر النشاط الصناعي

وصعد الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز 11.3%، مقارنة بالشهر نفسه من 2021، علما بأن وزن هذا النشاط في المؤشر “2.9%”.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 2.9% في أغسطس 2022 مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 2.2%.

كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية 3.9% عن مستويات الشهر السابق، فيما ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز 10.6% مع تأثير ضئيل في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.