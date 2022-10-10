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توقف طارئ بمصفاة ميناء الأحمدي بالكويت .. ما الأمر؟
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توقف طارئ بمصفاة ميناء الأحمدي بالكويت .. ما الأمر؟

توقف طارئ بمصفاة ميناء الأحمدي بالكويت .. ما الأمر؟

توقف طارئ بمصفاة ميناء الأحمدي بالكويت .. ما الأمر؟
١١:٠٥:١٠ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

 

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، عن توقف مصفاة ميناء الأحمدي نتيجة عطل مساء اليوم الإثنين.

وقالت الشركة في بيان عاجل لها، إن عددا من وحدات مصفاة ميناء الأحمدي توقفت نتيجة انقطاع مياه التبريد.

وأضافت الشركة، أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة التوقف الطارئ، مؤكدة أنها تتواصل مع المعنين في الهيئة العامة للصناعة لإعادة تزويد المصفاة بمياه التبريد لتتمكن من تشغيل واسترجاع الطاقة التكريرية لهذه الوحدات بالسرعة الممكنة.

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الكلمات الدلالية:
البترول الكويتية الكويت عطل مفاجئ مصفاة تكرير ميناء الاحمدي

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