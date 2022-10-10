«العاصفة جوليا» تخلّف قتلى ودماراً هائلاً وانهيارات أرضية بهذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

خلفت العاصفة الاستوائية “جوليا” دماراً هائلاً في جواتيمالا، خلال الساعات الماضية، كما أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في السلفادور وهندوراس وفقدان آخرين، وألحق أضرارا مادية هائلة في دول أخرى بأمريكا الوسطى.

وتفصيلا، أوضح المركز الوطني للأعاصير ومقره في الولايات المتحدة إن “عين العاصفة جوليا تغلغلت في أراضي” جواتيمالا و”يتوقع أن تتبدد بحلول المساء فيما تواصل توجهها إلى جنوب جواتيمالا”.

دمار في نيكاراجوا

وأضاف المركز الأمريكي، أن جوليا، ضربت ساحل نيكاراجوا على البحر الكاريبي، منذ فجر الأحد ولا يزال تأثيرها يشكل “خطرا” لاحتمال حصول فيضانات وانزلاقات تربة “قد توقع ضحايا” في أمريكا الوسطى وفي جنوب المكسيك.

قتلى بالسلفادور

وأكدت الشرطة في السلفادور مقتل شخصين على الأقل، في انهيار جدار في منزل في جواتاخياوغوا على بعد حوالي 150 كيلومترا شرق سان سلفادور.

كما توفي شخص ثالث في السلفادور في سقوط شجرة على منزله في مدينة كالوكو في ولاية سونسوناتي في جنوب غرب البلاد.

أيضا قُتل شخصان غرقا في هندوراس بعد غرق مركبهما فيما لا يزال ثالث في عداد المفقودين على ما اوضح فيلمر وود رئيس بلدية بروس لاغونا في شرق هندوراس.

أمطار غزيرة

بينما في في بنما سجلت السلطات تساقط أمطار غزيرة رافقتها رياح قوية ألحقت أضرارا بالطرقات ودمرت منازل وجسورا.

يشار إلى أن جوليا هو ثاني إعصار في الموسم الحالي يضرب أمريكا الوسطى بعد بوني في يوليو على طول الحدود بين نيكاراغوا وكوستاريكا، وفي نهاية العام 2020 أودى الإعصاران إيتا ويوتا بما لا يقل عن 200 شخص وتسببا بأضرار قدرت بملايين الدولارات.

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