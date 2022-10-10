دفاع مدني الرياض يباشر حريقًا في ورشة حدادة بحي بدر (صور)

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تواصل- فريق التحرير:

تمكّن الدفاع المدني بالرياض من إخماد حريق اندلع في ورشة حدادة بحي بدر، ولا إصابات، حيث نشر حساب “الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” صورًا من جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.

الطيران يساند الدفاع المدني في حريق تبوك

وقبل أيام أعلن دفاع مدني تبوك تمكنه من السيطرة على حريق هائل اندلع قبل أيام في حشائش بمجرى للمياه خارج النطاق العمراني، بمساندة الطيران والجهات المساندة.

وكان حريق ضخم، اندلع قبل أيام بالوادي المجاور لمصب الصرف الصحي شمال تبوك، وانتشر في سماء مدينة تبوك على شكل سحابة ضخمة يرصدها الرادار كسحابة ممطرة ووصل دخان هذا الحريق حتى الساحل.

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الدفاع المدني يباشر

فيما باشر “الدفاع المدني” بتبوك عمليات السيطرة الحريق،معلنا عدم وقوع إصابات.

في حين تضررت الأحياء القريبة من موقع الحريق بالدخان، وانتشرت في الأجواء آثار الحريق المتطاير بالسماء الذي غطى الأرض والشوارع.

وتدخل الطيران لمساعدة الدفاع المدني في السيطرة الحريق، ونجح في إخماده بمساندة جهات ذات صلة.

منطقة الحشائش

وتعتبر المنطقة التي وقع بها الحريق طينية وعرة، يصعب دخول المعدّات لها، بالإضافة لكثافة الأشجار والمياه الراكدة في بعض البقع، ما قلّل من سرعة تحرك المعدات، وبالتالي تأخر إطفاء الحريق، فضلًا عن مساحة الحريق الشاسعة وانتشار النار السريع بين الأشجار.