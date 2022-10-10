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وصل تحديث iOS 16.0.3.. يعالج 4 مشاكل فنية في «آيفون 14»
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وصل تحديث iOS 16.0.3.. يعالج 4 مشاكل فنية في «آيفون 14»

وصل تحديث iOS 16.0.3.. يعالج 4 مشاكل فنية في «آيفون 14»

وصل تحديث iOS 16.0.3.. يعالج 4 مشاكل فنية في «آيفون 14»
١١:١٧:٣٢ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي، وصول تحديث iOS 16.0.3 لأجهزة الآيفون، موضحا أنه يحتوى على العديد من الاصلاحات للأجهزة وحل المشاكل لجهاز iPhone 14.

وأضاف السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يوفر هذا التحديث إصلاحات لبعض الأخطاء وتحديثات أمنية مهمة

على الآيفون بما في ذلك ما يلي:

– احتمال تأخر أو عدم تسليم إشعارات المكالمات الواردة والتطبيقات على آيفون 14 وآيفون 14بروماكس.

– احتمال انخفاض مستوى صوت الميكروفون

– احتمال وجود بطء في بدء تشغيل الكاميرا

– تعطل البريد عند بدء التشغيل بعد استلام رسالة بريد إلكتروني سيئة الصياغة

 

الكلمات الدلالية:
آيفون 14 الآيفون تحديث iOS 16.0.3 عبدالله السبيعي

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