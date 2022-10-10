شغب أم تظاهرات ضد النظام؟.. سقوط قتلى وجرحى داخل سجن في إيران

تواصل- فريق التحرير:

وقعت أعمال شغب بين معتقلين داخل سجن “لاكان” بمدينة رشت مركز المحافظة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ونفت السلطة القضائية في محافظة جيلان شمال إيران، اليوم الإثنين، أن تكون الشرطة سبب قتل السجناء بسبب أعمال احتجاجات وتظاهرات ضد النظام ردًا على ما نشره نشطاء حول هذا الأمر، مشيرة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء صدامات وقعت بين معتقلين.

وقال رئيس السلطة القضائية مهدي فلاح ميري لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية، إن “شجارا اندلع بين عدد من السجناء بسبب خلافات شخصية في العنبر المخصص للمحكومين بالإعدام على خلفية ارتكابهم جرائم قتل”.

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وأضاف ميري أن “الصراع بين السجناء تصاعد وتحول إلى قتال داخل ممر السجن مع انضمام سجناء آخرين، وتوترت الأجواء في هذا الجزء من سجن رشت”.

وتابع: “خلال هذه الاضطرابات دمر بعض السجناء المرافق في الممر وقاعة السجن، وبعد هذه الحادثة وصلت الشرطة إلى المكان واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتهدئة وتفريق السجناء”.

وقال المسؤول الإيراني إنه “بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتدمير المرافق من قبل السجناء ومنع إسعاف المصابين، توفي بعض الجرحى وتم نقل البقية إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

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