الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
شغب أم تظاهرات ضد النظام؟.. سقوط قتلى وجرحى داخل سجن في إيران
المرور: 3 إجراءات مهمة حال تعطل السيارة على الطريق
هل تأكل بعد التاسعة مساء .. احذر هذا الأمر؟
حتى لا تتكرر مأساة طفل القطيف..معلم يشرح للأطفال كيفية التعامل حال نسيان أحدهم بالحافلة (فيديو)
توضيح من «الجمارك» بشأن الرسوم الجمركية على السيارات
شاهد.. الرافعات المهملة تهدد حياة المواطنين في هذه المنطقة

الرئيسية

 /

دولي

 /

شغب أم تظاهرات ضد النظام؟.. سقوط قتلى وجرحى داخل سجن في إيران

شغب أم تظاهرات ضد النظام؟.. سقوط قتلى وجرحى داخل سجن في إيران

شغب أم تظاهرات ضد النظام؟.. سقوط قتلى وجرحى داخل سجن في إيران
١٠:٢٧:١٥ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

وقعت أعمال شغب بين معتقلين داخل سجن “لاكان” بمدينة رشت مركز المحافظة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
ونفت السلطة القضائية في محافظة جيلان شمال إيران، اليوم الإثنين، أن تكون الشرطة سبب قتل السجناء بسبب أعمال احتجاجات وتظاهرات ضد النظام ردًا على ما نشره نشطاء حول هذا الأمر، مشيرة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء صدامات وقعت بين معتقلين.

وقال رئيس السلطة القضائية مهدي فلاح ميري لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية، إن “شجارا اندلع بين عدد من السجناء بسبب خلافات شخصية في العنبر المخصص للمحكومين بالإعدام على خلفية ارتكابهم جرائم قتل”.

اقرأ أيضا:

إيران.. الاحتجاجات مستمرة والعقوبات الغربية تتوالى

وأضاف ميري أن “الصراع بين السجناء تصاعد وتحول إلى قتال داخل ممر السجن مع انضمام سجناء آخرين، وتوترت الأجواء في هذا الجزء من سجن رشت”.

وتابع: “خلال هذه الاضطرابات دمر بعض السجناء المرافق في الممر وقاعة السجن، وبعد هذه الحادثة وصلت الشرطة إلى المكان واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتهدئة وتفريق السجناء”.

وقال المسؤول الإيراني إنه “بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتدمير المرافق من قبل السجناء ومنع إسعاف المصابين، توفي بعض الجرحى وتم نقل البقية إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. مظاهرات إيران تشتعل والنيران تحرق صور «خامنئي وقاسم سليماني»

الكلمات الدلالية:
احتجاجات ايران القضاء الايراني ايران سجن ايراني قتلى وجرحى

مواد ذات صلة

المزيد
متحدث الجيش اليمني: مستعدون لحسم المعركة مع الانقلابيين بدعم «التحالف» (فيديو)

متحدث الجيش اليمني: مستعدون لحسم المعركة مع الانقلابيين بدعم «التحالف» (فيديو)

١٢:٣٥ م، الأثنين، ١١ سبتمبر ٢٠١٧
“القرضاوي”: مشايخ السعودية كانوا أنضج مني لمعرفتهم المسبقة بحقيقة حزب الله

“القرضاوي”: مشايخ السعودية كانوا أنضج مني لمعرفتهم المسبقة بحقيقة حزب الله

٠٥:٤٩ م، الجمعة، ٣١ مايو ٢٠١٣
الجيش اليمني يحرر مدينة الأمل ومطاحن شرقي الحديدة

الجيش اليمني يحرر مدينة الأمل ومطاحن شرقي الحديدة

٠٤:٣٤ م، الأثنين، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٨
مقاطعة صقلية تتجه للاعتراف رسميا بالدين الإسلامي

مقاطعة صقلية تتجه للاعتراف رسميا بالدين الإسلامي

٠٨:٥٦ م، السبت، ١٠ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *