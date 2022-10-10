بادر بهذا الأمر قبل «الموت فجأة».. لن ينفعك ورثتك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أنه ينبغي للمسلم أن يبادر إلى كتابة وصيته.

المبادرة أولى

وفي مقطع فيديو، قال الخثلان: “كثير من الناس ينوي أن يوصي أو يوقف أوقافاً ولكن يُسوِّف ويتأخر حتى يفاجئه الموت أو مرض الموت فيندم ندماً عظيماً، ومن لم ينفع نفسه وهو حيّ لا ينتظر من ورثته أن ينفعوه بشيء بعد مماته”.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. “الخثلان”: هذه السورة تدفع العين والحسد بإذن الله

عبرة من واقعة حقيقية

وأورد: “جاء إلي رجل يريد أن يكتب عقارا، وقفا أو وصية، فقلت له لعلك تأتي بصورة صك العقار حتى أن تنقل البيانات، فوعد أن يأتي به، وظل يسوف ويؤخر، حتى بغته الموت”.

وتابع الخثلان أن: “بعضا ممن حضروا وفاة الرجل قالوا إنه كان يريد أن يقول شيئا، ولكن لم يستطع، فقلت لهم لعله أراد أن يقول إنه أوصى، فارجعوا إلى فلان فاسألوه”.

وذهب الشيخ الخثلان، كما روى، إلى أهل المتوفى، وعزاهم في فقيدهم، ثم أرسل إليهم بما عنده، من أن الرجل جاء إليه يريد أن يهب وقفا أو وصية، موضحا أن هذا ليس إلزاما شرعيا لهم، ولكنه من باب البر بالمتوفى.

وردّ الورثة عليه بأنهم جميعا سينفذون وصيتة الرجل، ولكنهم بعد فترة تراجعوا عن هذا الأمر.

لا يضرك أن تفعل

وبيّن الخثلان أن الوصية لا تلزم ولا تنفذ إلا بالموت، وبإمكان الشخص أن يكتب وصيته ثم يعدلها أو يبدلها، أو يلغيها، في حياته، فلا ضير للمرء أن يكتب وصيته الآن، حسب ما أرشد به النبي ﷺ.