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المرور: 3 إجراءات مهمة حال تعطل السيارة على الطريق
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المرور: 3 إجراءات مهمة حال تعطل السيارة على الطريق

المرور: 3 إجراءات مهمة حال تعطل السيارة على الطريق

المرور: 3 إجراءات مهمة حال تعطل السيارة على الطريق
١٠:٢٣:٣٥ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية إخراج المركبة من أقرب طريق آمن في حال تعرضها للعطل على الطرق الرئيسية.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه في حال تعرضت المركبة لأي عطل فني خلال سيرها على الطريق بادر فوراً باتخاذ الإجراءات التالية:

– تشغيل الإشارات التحذيرية

– إخراج المركبة من أقرب طريق آمن.

– وضع العلامات التحذيرية تجنبا لاصطدام المركبات بها

وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، من إساءة استعمال منبه المركبة خلال السير.

وقال المرور في تغريدة عبر  “تويتر”: “إساءة استعمال منبه المركبة يعتبر من السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، ويعد مخالفة مرورية”.

سلوكيات وممارسات سلبية

وقبل أيام، حذرت الإدارة العامة للمرور، من بعض السلوكيات والممارسات السلبية على الطريق والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والارتباك المروري.

وقال المرور، في تغريد عبر “تويتر”: “لا تكن سبباً في عرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق.

وأضافت الإدارة العامة للمرور: “تجنب التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة لممارسة هذه السلوكيات:

1- تبادل أطراف الحديث.

2- الاستدلال على موقع معين.

3- مشادة حادث على الطريق.

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