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هل تأكل بعد التاسعة مساء .. احذر هذا الأمر؟

هل تأكل بعد التاسعة مساء .. احذر هذا الأمر؟

هل تأكل بعد التاسعة مساء .. احذر هذا الأمر؟
١٠:٢٢:١٢ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسة أجريت حديثا، من مخاطر تناول الطعام في وقت متأخر، من بعد غروب الشمس بساعة إلى ساعتين على الأكثر، فضلا عن الخلل البيولوجي لأجهزة الجسم.

خلل الوزن البيولوجي

وتقول الدراسة إن الأكل في وقت متأخر يؤثر على مستويات الجوع لدى الإنسان، وعلى عدد السعرات الحرارية التي يحرقها، وطريقة تخزين الجسم للدهون، مما يؤثر بشكل مباشر على تنظيم الوزن البيولوجي.

حاول الباحثون في الدراسة الجديدة، التي نشرها موقع “Scince Alert” المتخصص، الوصول إلى الأسباب البيولوجية وراء هذا التأثير، على عكس الدراسات السابقة التي اكتفت فقط بمعرفة الصلة بين توقيت الأكل وزيادة الوزن.

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البحث العلمي يصل إلى نتيجة

فيما أوضح عالم الأعصاب فرانك شير، توصل الدراسة إلى أن الأكل المتأخر يزيد مخاطر السمنة وزياة الدهون ويزيد مقاومة عمليات إنقاص الوزن، لذلك تم الاستعانة بـ16 متطوعًا لتجربتين استمرتا لأسبوع تقريبا، حسب “العين الإخبارية”.

وشرح الباحث أن الدراسة عملت على التحكم في نوم المتطوعين وضبط عمليات تناولهم للطعام، وفي النهاية تم تقييم مؤشر كتلة الجسم.

تفاصيل الدراسة

وتابع: “في التجربة الأولى، تم إلزام المشاركين بتناول 3 وجبات يوميًا في المواعيد الطبيعية : 9 صباحا، و1 مساء، و6 مساء، وفي الثانية، تم ترحيل مواعيد الوجبات حتى وصلت للتاسعة مساء”.

وأظهرت النتيجة عند إجراء تحليل عينات الدم، ثبت أن تناول الطعام في وقت متأخر، تسبب في اختلال مستويات هرمون اللبتين – هرمون الشبع-، وهو يعني أن المتطوعين شعروا بالجوع رغم حرقهم سعرات حرارية بمعدل أقل، كما زادت عمليات تكوين الدهون، وانخفضت عمليات تحللها.

الكلمات الدلالية:
إنقاص الوزن الكوليسترول تنظيم الوزن البيولوجي دراسة علمية ساينس أليرت مواعيد الوجبات

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