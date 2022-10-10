حتى لا تتكرر مأساة طفل القطيف..معلم يشرح للأطفال كيفية التعامل حال نسيان أحدهم بالحافلة (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تثقيفي لمعلم يشرح للطلاب الصغار كيفية التعامل والخروج من الحافلة المدرسية بأمان في في حال تم نسيان أحدهم نائمًا داخلها.

ويأتي الفيديو بعد الواقعة المأساوية بوفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات داخل الحافلة المدرسية (خاصة) بعد نسيانه داخلها أثناء نومه، حيث كان ذاهبًا لإحدى مدارس رياض الأطفال في القطيف.

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وأظهر الفيديو المعلم وقد جمع كافة طلاب المدرسة وشرح لهم عن طريق طالب زميل لهم كيفية التعامل في حال تم نسيان أحدهم داخل الحافلة المدرسية، حيث شرح صعوبة فتح نوافذ الحافلة.

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وأوصى المعلم الطلاب بسرعة التفكير للخروج قبل نفاذ الأكسجين، حيث قال يجب الذهاب إلى مكان سائق الحافلة وأن يستمر الطالب بالضغط على “مزمار” الحافلة حتى ينتبه أحد له، أو يقوم بفتح باب السائق والنزول.

ونال الفيديو على إشادات كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد مأساة طفل القطيف، مطالبين بضرورة تعميم مثل هذه الأمور على جميع طلاب المدارس حتى تعم الفائدة.

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