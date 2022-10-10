أهم 10.. إلغاء كافة قيود قدوم المعتمرين وروسيا تقصف أوكرانيا بالصواريخ

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

توضيح مهم من”سكني” بشأن إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري

كشف برنامج سكني المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، أنه تم إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية.. المزيد هنا :

عاجل.. السفارة الأمريكية تطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا فورًا

أعلنت السفارة الأميركية، أنها تطالب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا فورًا بسبب تطور الأحداث والقصف الصاروخي المتواصل على العاصمة كييف.. المزيد هنا :

هل تخضع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة؟.. الجمارك تجيب

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عدة توضيحات بخصوص عدة أمور من بينها مدى خضوع السيارة المستعملة والمتاجر الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة.. المزيد هنا :

عاجل.. «حساب المواطن» يعلن تفاصيل الدفعة الـ 59 للمستحقين

أعلن حساب المواطن، قبل قليل، تفاصيل الدفعة الـ 59، حيث تم تخصيص 3.3 مليار ريال لدعم 10.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر.. المزيد هنا :

“الدفاع الروسية”: استهدفنا مركز القيادة العسكرية ونظم الاتصالات والطاقة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها استهدفت مركز القيادة العسكرية ونظم الاتصالات والطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن الضربات الصاروخية على أوكرانيا حققت أهدافها.. المزيد هنا :

وزير الحج والعمرة: إلغاء كافة القيود لتسهيل قدوم المعتمرين من مصر

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مساء اليوم الإثنين، إلغاء الشروط والقيود الصحية كافة للمعتمرين القادمين من مصر.. المزيد هنا :

«الجوازات» تصدر تنبيهًا مهمًا تجنبا لإلغاء الجوازات الجديدة

أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم، تنبيها مهما، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشأن مواعيد استلام الجوازات الجديدة، تجنبا لإلغائها.. المزيد هنا :

لأول مرة في المملكة.. توقيع اتفاقية توطين علم الجينوم الجيل الثالث

شهد ملتقى الصحة العالمي في العاصمة الرياض، في ثاني أيامه، توقيع اتفاقية لتوطين علم الجينوم الجيل الثالث لأولة مرة في المملكة.. المزيد هنا :

ردد«اللهم إني مغلوب فانتصر».. وفاة قارئ مصري بعد إهانته خلال صلاة الجمعة

في واقعة مؤسفة تركت حزنًا وصدمة لدى أهالي محافظة المنوفية ب في مصر، لفظ قارئ مصري يدعى محمد عبد العليم بدوي، أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية أصابته بعد إهانته من أحد الأشخاص داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة الماضية.. المزيد هنا :

يأتي من روسيا.. هجوم سيبراني على مطارات أمريكية

قالت قناة تليفزيونية أمريكية إن عددا من المطارات الأميركية الكبرى تتعرض لهجوم سيبراني مصدره الأراضي الروسية.. المزيد هنا.