الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. الرافعات المهملة تهدد حياة المواطنين في هذه المنطقة
تشغيل مطار البحر الأحمر الدولي بالتعاون مع شركة عالمية
بالفيديو.. أضواء البرق تضيء سماء جازان
«ينبع 4» لتحلية المياه تقترب من الاكتمال.. وفرص عمل لشباب المملكة
أول رد أمريكي.. بايدن يتوعد روسيا بعد القصف المدمر لأوكرانيا
بعد التصعيد الروسي.. رسالة عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الأوكراني

الرئيسية

 /

محليات

 /

شاهد.. الرافعات المهملة تهدد حياة المواطنين في هذه المنطقة

شاهد.. الرافعات المهملة تهدد حياة المواطنين في هذه المنطقة

شاهد.. الرافعات المهملة تهدد حياة المواطنين في هذه المنطقة
٠٩:٤٨:٣٤ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في حاضرة الدمام، تنتصب بنايات مهجورة، غير مكتملة البناء، تمثل خطرا على حياة المواطنين، لافتقادها لأدنى اشتراطات أو وسائل الحماية.

رافعات مهملة أمام حي سكني

رصد تقرير تليفزيوني مصور، بثته قناة “الإخبارية”، عمائر مهجورة، مازالت تحتفظ بالرافعات والسقالات، مهملة دون استخدام أو إزالة، تهدد حياة المواطنين من سكان الحي المجاور، ذو الكثافة السكانية المرتفعة، والمارة من الشارع الرئيس المكتظ.

اقرأ أيضا:

«الأراضي البيضاء»: بدء تطبيق المرحلة الثانية بمكة وجدة وحاضرة الدمام

أهالي يحذرون

وعبّر أحد سكان المنطقة عن خوفه من سقوط أحد هذه الرافعات المهملة، بشكل مفاجئ، محذرا من أن المنطقة المحيطة بالبناية يعبر خلالها الكثير من الأطفال والعوائل.

خطر وشيك

وذكر التقرير، أن عدة بنايات بحاضرة الدمام، هجرت منذ سنوات، دون صيانة، أو استكمال البناء، وأنها تفتقد لأدنى اشتراطات السلامة، ولا سيما مع اقتراب موعد فصل الشتاء، حيث تكثر الأمطار، والرياح القوية.

واستعرض التقرير، إحدى الرافعات المهملة، معلقة على بناية يبلغ ارتفاعها نحو 60 مترا، بجوار محال تجارية، وشارع رئيس، يشهدان كثافة مرورية عالية، فضلا عن وجود حي سكني مكتظ، يقع خلف البناية مباشرة.

 

الكلمات الدلالية:
اشتراطات السلامة الرافعات المهملة بنايات مهجورة تقرير تهدد حياة المواطنين حاضرة الدمام وسائل الحماية

مواد ذات صلة

المزيد
مطور يكشف المسؤول عن وقف مكالمات «واتس آب» المشفرة من وإلى المملكة

مطور يكشف المسؤول عن وقف مكالمات «واتس آب» المشفرة من وإلى المملكة

٠٨:٤٢ م، الخميس، ١٤ يوليو ٢٠١٦
اشتكى الإهمال وسوء الصيانة.. سائق حافلة مدرسية يوثق نجاته من حادث بـ «طبرجل» (فيديو)

اشتكى الإهمال وسوء الصيانة.. سائق حافلة مدرسية يوثق نجاته من حادث بـ «طبرجل» (فيديو)

١٠:٣٥ م، الأثنين، ١١ نوفمبر ٢٠١٩
“حماية المستهلك” تدعو الجميع إلى مقاطعة شراء الطماطم أسبوعاً

“حماية المستهلك” تدعو الجميع إلى مقاطعة شراء الطماطم أسبوعاً

٠٦:٢١ ص، الثلاثاء، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٣
للمعلمين والمعلمات.. طريقة عرض البوربوينت في «التيمز» من خلال الجوال (فيديو)

للمعلمين والمعلمات.. طريقة عرض البوربوينت في «التيمز» من خلال الجوال (فيديو)

٠٩:٢٧ م، الثلاثاء، ١٦ فبراير ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *