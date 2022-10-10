شاهد.. الرافعات المهملة تهدد حياة المواطنين في هذه المنطقة

تواصل – فريق التحرير:

في حاضرة الدمام، تنتصب بنايات مهجورة، غير مكتملة البناء، تمثل خطرا على حياة المواطنين، لافتقادها لأدنى اشتراطات أو وسائل الحماية.

رافعات مهملة أمام حي سكني

رصد تقرير تليفزيوني مصور، بثته قناة “الإخبارية”، عمائر مهجورة، مازالت تحتفظ بالرافعات والسقالات، مهملة دون استخدام أو إزالة، تهدد حياة المواطنين من سكان الحي المجاور، ذو الكثافة السكانية المرتفعة، والمارة من الشارع الرئيس المكتظ.

اقرأ أيضا:

«الأراضي البيضاء»: بدء تطبيق المرحلة الثانية بمكة وجدة وحاضرة الدمام

أهالي يحذرون

وعبّر أحد سكان المنطقة عن خوفه من سقوط أحد هذه الرافعات المهملة، بشكل مفاجئ، محذرا من أن المنطقة المحيطة بالبناية يعبر خلالها الكثير من الأطفال والعوائل.

خطر وشيك

وذكر التقرير، أن عدة بنايات بحاضرة الدمام، هجرت منذ سنوات، دون صيانة، أو استكمال البناء، وأنها تفتقد لأدنى اشتراطات السلامة، ولا سيما مع اقتراب موعد فصل الشتاء، حيث تكثر الأمطار، والرياح القوية.

واستعرض التقرير، إحدى الرافعات المهملة، معلقة على بناية يبلغ ارتفاعها نحو 60 مترا، بجوار محال تجارية، وشارع رئيس، يشهدان كثافة مرورية عالية، فضلا عن وجود حي سكني مكتظ، يقع خلف البناية مباشرة.