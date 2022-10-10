الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. أضواء البرق تضيء سماء جازان
«ينبع 4» لتحلية المياه تقترب من الاكتمال.. وفرص عمل لشباب المملكة
أول رد أمريكي.. بايدن يتوعد روسيا بعد القصف المدمر لأوكرانيا
بعد التصعيد الروسي.. رسالة عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الأوكراني
«الجوازات» تصدر تنبيهًا مهمًا تجنبا لإلغاء الجوازات الجديدة
شاهد لحظة هروب مراسل « بي بي سي» بعد سقوط صواريخ بالقرب منه في كييف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. أضواء البرق تضيء سماء جازان

بالفيديو.. أضواء البرق تضيء سماء جازان

بالفيديو.. أضواء البرق تضيء سماء جازان
٠٩:٣٩:٠٩ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة جازان، مساء اليوم الإثنين، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في نشاط للسحب الرعدية الممطرة.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أضواء البرق تضيء سماء المنطقة بين الطوال وصامطة.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

تكون الضباب ليلاً

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية جازان سحب رعدية طقس جازان

مواد ذات صلة

المزيد
المملكة تعرب عن أسفها لمعاناة المرأة في فلسطين وسوريا

المملكة تعرب عن أسفها لمعاناة المرأة في فلسطين وسوريا

٠١:٥٤ ص، السبت، ١٩ مارس ٢٠١٦
الصلاة على الشهيد “المطيري” عصر اليوم الاثنين بالزلفي

الصلاة على الشهيد “المطيري” عصر اليوم الاثنين بالزلفي

٠٢:١٣ ص، الأثنين، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٤
‫شاهد.. رد الشيخ “المطلق” على أب منع ابنته من الزواج لتخدمه‬

‫شاهد.. رد الشيخ “المطلق” على أب منع ابنته من الزواج لتخدمه‬

٠٦:٥٢ م، الأثنين، ١٦ مارس ٢٠١٥
مواطن ينجح في تجربة زراعة الأرز بتيماء ويروي تجربته على الهواء (فيديو)

مواطن ينجح في تجربة زراعة الأرز بتيماء ويروي تجربته على الهواء (فيديو)

١٢:١٤ ص، الثلاثاء، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *