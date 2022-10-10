بالفيديو.. أضواء البرق تضيء سماء جازان

تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة جازان، مساء اليوم الإثنين، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في نشاط للسحب الرعدية الممطرة.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أضواء البرق تضيء سماء المنطقة بين الطوال وصامطة.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

تكون الضباب ليلاً

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.