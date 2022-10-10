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أول رد أمريكي.. بايدن يتوعد روسيا بعد القصف المدمر لأوكرانيا

أول رد أمريكي.. بايدن يتوعد روسيا بعد القصف المدمر لأوكرانيا

أول رد أمريكي.. بايدن يتوعد روسيا بعد القصف المدمر لأوكرانيا
٠٨:٤٤:٥١ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في أول رد أمريكي على القصف الروسي العنيف لأوكرانيا اليوم الإثنين، ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة بالقصف الصاروخي الذي طاول مدنا أوكرانية عدة.

وقال “بايدن” إن هذا القصف  “يظهر الوحشية المطلقة” للحرب “غير الشرعية” التي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن في بيان رسمي:”هذه الهجمات قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أهدافا لا طائل عسكريا لها”، مؤكدا “سوف نواصل فرض عقوبات على روسيا بسبب عدوانها”.

وأمطرت روسيا المدن الأوكرانية بصواريخ كروز اليوم الاثنين، في أوسع الهجمات الجوية نطاقا التي تشنها منذ بداية الحرب، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مساحات واسعة، وهو ما وصفته الولايات المتحدة “بضربات مروعة”.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية بايدن قصف كييف كييف

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