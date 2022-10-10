الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تشغيل مطار البحر الأحمر الدولي بالتعاون مع شركة عالمية
بالفيديو.. أضواء البرق تضيء سماء جازان
«ينبع 4» لتحلية المياه تقترب من الاكتمال.. وفرص عمل لشباب المملكة
أول رد أمريكي.. بايدن يتوعد روسيا بعد القصف المدمر لأوكرانيا
بعد التصعيد الروسي.. رسالة عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الأوكراني
«الجوازات» تصدر تنبيهًا مهمًا تجنبا لإلغاء الجوازات الجديدة

الرئيسية

 /

محليات

 /

تشغيل مطار البحر الأحمر الدولي بالتعاون مع شركة عالمية

تشغيل مطار البحر الأحمر الدولي بالتعاون مع شركة عالمية

تشغيل مطار البحر الأحمر الدولي بالتعاون مع شركة عالمية
٠٩:٤٠:١٥ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم ، اتفاقية مع شركة دبلن الدولية (DAAi) لتشغيل مطار البحر الأحمر الدولي (RSI).

2023 تشهد الانطلاق

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن الاتفاقية تضمنت عقودًا لإدارة العمليات، وخدمات الصيانة العامة بالمطار.

مؤكداً أن المطار والذي سيستقبل أوائل الزوار مطلع العام المقبل، سيكون أول مطار دولي من نوعه في المنطقة الذي يحقق الحياد الكربوني، ويعمل كليًا بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، ويحقق صفر انبعاثات من خلال تصاميمه وآلية عمليات تشغيله.

وبين باغانو أن شركة دبلن الدولية (DAAi) ستكون الجهة المشغلة لمطار البحر الأحمر الدولي في عام 2023، حيث تتولى مهام الإشراف على استشارات التصميم، والعمليات الإدارية، وعمليات التشغيل وفقًا لاشتراطات الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة (GACA) ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

التقنيات الخضراء والحياد الكربوني

كما ستساعد الخدمات المقدمة من شركة دبلن الدولية (DAAi) على تحقيق التكامل التام ما بين التقنيات الخضراء “الصديقة للبيئة” وإدارة النفايات والموارد بالمواءمة مع معايير الاستدامة لشركة البحر الأحمر للتطوير مع الحرص في الوقت ذاته على إعطاء الأولوية للسلامة والأمن.

وذكر أن هذه الجهود المبذولة من الجهتين ستثمر إلى دمج الحلول المبتكرة من خلال جميع عمليات تشغيل المطار لتحسين استهلاك الطاقة، ورفع مستوى الكفاءة في إدارة الموارد والنفايات.

وستعمل كذلك على اعتماد برنامج مجلس المطارات الدولي (ACI) للتقليل من الانبعاثات الكربونية في المطارات، بهدف تأمين أعلى مستوى من المعيار الحالي “المستوى 4+”، مما يجعل مطار البحر الأحمر الدولي أول مطار يؤمن هذا المعيار قبل بدء مرحلة عمليات التشغيل.

اقرأ أيضا:

شاهد.. اكتمال أعمال بناء مدرج مطار البحر الأحمر الدولي

استراتيجية قطاع الطيران المدني

من جانبه أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن مثل هذه الاتفاقيات والشراكات النوعية تأتي ضمن مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني لتعزيز قدرات قطاع الطيران ورفع كفاءة الأداء ولتعزيز نطاق التعاون في مجال الإنشاء والتشغيل والتطوير.

يذكر أن مطار البحر الأحمر الدولي يتميز بأنه مطار متجدد ، وتم تصميمه من قِبل شركة الاستشارات الهندسية العالمية “فوستر وشركاه”، وتسير الأعمال فيه حسب الجدول الزمني المخطط لاستقبال أول الزوار عام 2023، بطاقة استيعابية تبلغ مليون سائح سنويًا عبر الرحلات الداخلية والدولية بحلول عام 2030، وبحد أقصى 900 مسافر في الساعة.

مدرج الطائرات البرمائية

وتم تسجيل المطار رسمياً لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، فيما أجريت مؤخرًا اختبارات فنية على المدرج الرئيس الذي يبلغ طوله 3.7 كيلومترات.

وسيكون المطار هو الأول في المنطقة الذي يضم مدرجًا مخصصًا للطائرات البرمائية التي ستربط المطار بالمطارات المائية التي تقوم شركة البحر الأحمر بإنشائها بإشراف من الهيئة العامة للطيران المدني لخدمة الجزر السياحية بالمشروع.

وستخدم الوجهة أيضًا مختلف أنواع الطائرات المائية المعتمدة على وقود الهيدروجين، والتي توفرها شركة تصنيع الطائرات الهيدروجينية الكهربائية ZeroAvia، بالإضافة إلى تقنية الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي (eVTOL)، وتقنية الطائرات الكهربائية قصيرة الإقلاع والهبوط (eSTOL).

الكلمات الدلالية:
الطائرات البرمائية المطارات المائي رؤية السعودية 2030 شركة البحر الأحمر للتطوير شركة دبلن الدولية مدرج طائرات مطار البحر الأحمر الدولي مهبط الطائرات موعد تشغيل مطار البحر الأحمر

مواد ذات صلة

المزيد
«التنمية الاجتماعية»: 27% من قروض الأسرة تذهب للأرامل والمطلقات والمهجورات

«التنمية الاجتماعية»: 27% من قروض الأسرة تذهب للأرامل والمطلقات والمهجورات

١٠:٠١ ص، الأثنين، ١٣ نوفمبر ٢٠١٧
محافظ “التأمينات”: “ساند” غير مُقدَّس.. وسيُلغى حال فشله

محافظ “التأمينات”: “ساند” غير مُقدَّس.. وسيُلغى حال فشله

٠١:١٧ ص، الأثنين، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٤
الحجز والإفصاح عن أموال المدينين في المحاكم إلكترونيا شوال المقبل

الحجز والإفصاح عن أموال المدينين في المحاكم إلكترونيا شوال المقبل

٠٩:٣٩ م، الأثنين، ٢٠ يونيو ٢٠١٦
شاهد.. جريان سيول وادي مليل غرب المخواة

شاهد.. جريان سيول وادي مليل غرب المخواة

٠٦:٣٦ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *