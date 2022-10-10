«ينبع 4» لتحلية المياه تقترب من الاكتمال.. وفرص عمل لشباب المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تعد محطة “ينبع 4” لتحلية المياه، أحد أبرز المشروعات في مجال منع استخدام الوقود الأحفوري، ويسعى تحالف شركتي “engie” الفرنسية و”نسما” للمياه والطاقة، إلى تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون ودعم رؤية المملكة 2030.

3200 عامل بالمحطة

وحقق مشروع محطة “ينبع 4” إنجازا جديدا، بتعين تحو 3200 عامل، وذلك بعدا إنشاء الأبراج لخط النقل العلوي في يونيو الماضي، واكتمال أكثر من نصف المشروع في مايو الماضي، وكذلك إتمام الحمالات الخاصة بمبنى التناضح العكسي.

1.5 مليار ريال

ويقدر إسهام محطة “ينبع 4” بنحو 1.5 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

كما تتضمن مجموعة من وحدات الطاقة الشمسية التي تولد 20 ميغاواط من الطاقة الكهربائية للحد من الضغط على شبكة الطاقة الكهربائية في أثناء عملية تحلية المياه، علاوة على خزانات للمياه قادرة على تخزين إنتاج يومين من المياه المحلّاة.

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

توفير فرص عمل للشباب

من جانبه، قال م.خالد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، إن مشروع محطة “ينبع 4” يسهم في توفير فرص العمـل للشباب، ودعم الناتج المحلي والتنمية المتوازنة.

موضحا أن معدل التوطين خلال مرحلتي البناء والتشغيل بلغ نحو 40% خلال مرحلة الإنشاء، وترتفع إلى 70% عند الوصول إلى مرحلة التشغيل، حسب “الشرق الأوسط”.

إمداد مكة والمدينة بالمياه

وأفاد القريشي بأن مشروع «ينبع 4» هو الأول من نوعه، ويتضمن محطة تحلية مياه بالإضافة إلى خط أنابيب نقل مياه تنفذ بواسطة القطاع الخاص، وهو أول مشروع تحلية مياه في المملكة سيزود العاصمتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمياه الشرب.

وأضاف القريشي أن المشروع يضاف فيه، للمرة الأولى، خزان بمعدل إنتاج يومين تشغيليين بما يعادل 900 ألف متر مكعب ليسهم برفع الوجودية والموثوقية لمصادر المياه في المنطقتين.

يذكر أن “ينبع 4” على بعد 140 كيلومتراً غربي المدينة المنورة، إلى جوار قرية الرايس على ساحل البحر الأحمر، هي أول محطة تحلية لمياه البحر في المملكة تستخدم تقنية التناضح العكسي والطاقة المتجددة، والتي يتم إنشاؤها بموجب اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص.