«الجوازات» تصدر تنبيهًا مهمًا تجنبا لإلغاء الجوازات الجديدة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم، تنبيها مهما، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشأن مواعيد استلام الجوازات الجديدة، تجنبا لإلغائها.

تجنب إلغاء الجواز

وقال حساب “الجوازات السعودية”: “أخي المواطن.. احرص على استلام جواز سفرك خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفادياً لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم”.

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شروط إصدار تأشيرة خروج وعودة

وفي وقت سابق، أوضحت “الجوازات” شروط إصدار تأشيرة خروج وعودة، وعبر موقعها الرسمي، كشفت الجوازات عن خطوات وشروط إصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي.

– أن يكون المكفول لديه جواز سفر ساري المفعول.

– لا يوجد على المكفول أي مخالفات مرورية غير مسددة.

– أن يكون لدى المكفول إقامة سارية المفعول.

– أن يكون تاريخ انتهاء التأشيرة قبل تاريخ انتهاء الإقامة.

– أن يكون المكفول داخل المملكة.

– وجود تسجيل بصمة للمكفول إذا كان ذكرًا وأكبر من 18 سنة.

– عدم وجود تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي سارية المفعول.

– تسديد رسوم التأشيرة عن طريق أحد البنوك المصرح لها بذلك.