الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أول رد أمريكي.. بايدن يتوعد روسيا بعد القصف المدمر لأوكرانيا
بعد التصعيد الروسي.. رسالة عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الأوكراني
«الجوازات» تصدر تنبيهًا مهمًا تجنبا لإلغاء الجوازات الجديدة
شاهد لحظة هروب مراسل « بي بي سي» بعد سقوط صواريخ بالقرب منه في كييف
لأول مرة في المملكة.. توقيع اتفاقية توطين علم الجينوم الجيل الثالث
ظاهرة فلكية ترى في سماء المملكة الليلة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

«الجوازات» تصدر تنبيهًا مهمًا تجنبا لإلغاء الجوازات الجديدة

«الجوازات» تصدر تنبيهًا مهمًا تجنبا لإلغاء الجوازات الجديدة

«الجوازات» تصدر تنبيهًا مهمًا تجنبا لإلغاء الجوازات الجديدة
٠٨:١٩:٤٧ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم، تنبيها مهما، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشأن مواعيد استلام الجوازات الجديدة، تجنبا لإلغائها.

تجنب إلغاء الجواز

وقال حساب “الجوازات السعودية”: “أخي المواطن.. احرص على استلام جواز سفرك خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفادياً لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم”.

اقرأ أيضا:

هل يمكن تحويل زيارة الزوجة إلى إقامة؟.. الجوازات تجيب

شروط إصدار تأشيرة خروج وعودة

وفي وقت سابق، أوضحت “الجوازات” شروط إصدار تأشيرة خروج وعودة، وعبر موقعها الرسمي، كشفت الجوازات عن خطوات وشروط إصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي.

– أن يكون المكفول لديه جواز سفر ساري المفعول.

– لا يوجد على المكفول أي مخالفات مرورية غير مسددة.

– أن يكون لدى المكفول إقامة سارية المفعول.

– أن يكون تاريخ انتهاء التأشيرة قبل تاريخ انتهاء الإقامة.

– أن يكون المكفول داخل المملكة.

– وجود تسجيل بصمة للمكفول إذا كان ذكرًا وأكبر من 18 سنة.

– عدم وجود تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي سارية المفعول.

– تسديد رسوم التأشيرة عن طريق أحد البنوك المصرح لها بذلك.

الكلمات الدلالية:
إصدار تأشيرة خروج وعودة استلام جواز السفر الجديد الجوازات السعودية الموقع الرسمي للجوازات السعودية رسوم جواز السفر

مواد ذات صلة

المزيد
توضيح مهم من “المرور” بشأن نقل ملكية المركبة في حال وجود مخالفات

توضيح مهم من “المرور” بشأن نقل ملكية المركبة في حال وجود مخالفات

٠١:٤٦ ص، السبت، ٢٠ يونيو ٢٠٢٠
«الكهرباء» تنفي علاقتها بحادث النيران المشتعلة في طريق الملك فهد

«الكهرباء» تنفي علاقتها بحادث النيران المشتعلة في طريق الملك فهد

١٢:٠٦ م، الأثنين، ٢٢ يونيو ٢٠١٥
ردود فعل ساخطة على مقال «حصة آل الشيخ».. ومطالب بمحاسبتها

ردود فعل ساخطة على مقال «حصة آل الشيخ».. ومطالب بمحاسبتها

٠٢:٢٩ م، الخميس، ٢١ مايو ٢٠١٥
«الحصيني» ينصح بتأجيل السفر بين الرياض والشرقية يوم الخميس

«الحصيني» ينصح بتأجيل السفر بين الرياض والشرقية يوم الخميس

١٠:٢٢ م، الثلاثاء، ٠٢ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *