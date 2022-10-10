الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أول رد أمريكي.. بايدن يتوعد روسيا بعد القصف المدمر لأوكرانيا
بعد التصعيد الروسي.. رسالة عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الأوكراني
«الجوازات» تصدر تنبيهًا مهمًا تجنبا لإلغاء الجوازات الجديدة
شاهد لحظة هروب مراسل « بي بي سي» بعد سقوط صواريخ بالقرب منه في كييف
لأول مرة في المملكة.. توقيع اتفاقية توطين علم الجينوم الجيل الثالث
ظاهرة فلكية ترى في سماء المملكة الليلة

الرئيسية

 /

دولي

 /

شاهد لحظة هروب مراسل « بي بي سي» بعد سقوط صواريخ بالقرب منه في كييف

شاهد لحظة هروب مراسل « بي بي سي» بعد سقوط صواريخ بالقرب منه في كييف

شاهد لحظة هروب مراسل « بي بي سي» بعد سقوط صواريخ بالقرب منه في كييف
٠٨:١٦:٥٥ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

نجا مراسل “بي بي سي” بأعجوبة بينما كان يغطي الأحداث في كييف، خلال ظهور في بث مباشر على الشبكة البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو متداول مراسل “بي بي سي” في كييف، هوغو باتشيغا يتحدث على الهواء مباشرة عن الحرب في أوكرانيا والتطورات الأخيرة، قبل أن يسمع دوي انفجارات هائلة بالقرب منه هزت العاصمة.

وبحسب مقطع نشرته “بي بي سي” فإن أصوات انفجارات هائلة كانت واضحة بشكل كبير، فيما هرع مراسلها من مكانه حيث كان يتحدث على الهواء مباشرة، خوفًا من التفجيرات، ومن ثم انقطع البث.

من جانبها قالت “بي بي سي”، في تغريدة لاحقة أرفقتها بالمقطع، إن مراسلها هوغو وصل وطاقم التصوير إلى ملجأ للاختباء من الانفجارات المتتالية، التي هزت أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. بعد قصف كييف.. «بوتين»: إذا استمر الهجوم على روسيا فالرد سيكون قاسيًا

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية قصف كييف كييف

مواد ذات صلة

المزيد
مصر تقرر إعادة فتح معبر رفح بشكل دائم بدءاً من الغد

مصر تقرر إعادة فتح معبر رفح بشكل دائم بدءاً من الغد

١١:١٥ م، السبت، ٢٥ أغسطس ٢٠١٢
“الشبح والدولاب” أبرز وسائل تعذيب شبيحة الأسد للسوريين (فيديو)

“الشبح والدولاب” أبرز وسائل تعذيب شبيحة الأسد للسوريين (فيديو)

٠٧:١٤ م، الخميس، ٢٧ يونيو ٢٠١٣
المخلوع صالح يهدد الحوثيين: «لو سقطت عدن سقطنا كلنا»

المخلوع صالح يهدد الحوثيين: «لو سقطت عدن سقطنا كلنا»

١١:٢٦ م، الأحد، ١٩ يوليو ٢٠١٥
بالفيديو ..هنود يقذفون أطفالهم من الشرفات لجلب الحظ

بالفيديو ..هنود يقذفون أطفالهم من الشرفات لجلب الحظ

١٠:٥٢ م، الجمعة، ١٣ أبريل ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *