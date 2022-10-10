شاهد لحظة هروب مراسل « بي بي سي» بعد سقوط صواريخ بالقرب منه في كييف

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نجا مراسل “بي بي سي” بأعجوبة بينما كان يغطي الأحداث في كييف، خلال ظهور في بث مباشر على الشبكة البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو متداول مراسل “بي بي سي” في كييف، هوغو باتشيغا يتحدث على الهواء مباشرة عن الحرب في أوكرانيا والتطورات الأخيرة، قبل أن يسمع دوي انفجارات هائلة بالقرب منه هزت العاصمة.

وبحسب مقطع نشرته “بي بي سي” فإن أصوات انفجارات هائلة كانت واضحة بشكل كبير، فيما هرع مراسلها من مكانه حيث كان يتحدث على الهواء مباشرة، خوفًا من التفجيرات، ومن ثم انقطع البث.

من جانبها قالت “بي بي سي”، في تغريدة لاحقة أرفقتها بالمقطع، إن مراسلها هوغو وصل وطاقم التصوير إلى ملجأ للاختباء من الانفجارات المتتالية، التي هزت أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف.

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