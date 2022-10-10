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وزير الحج والعمرة: إلغاء كافة القيود لتسهيل قدوم المعتمرين من مصر
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وزير الحج والعمرة: إلغاء كافة القيود لتسهيل قدوم المعتمرين من مصر

وزير الحج والعمرة: إلغاء كافة القيود لتسهيل قدوم المعتمرين من مصر

وزير الحج والعمرة: إلغاء كافة القيود لتسهيل قدوم المعتمرين من مصر
٠٧:٤٩:١٢ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مساء اليوم الإثنين، إلغاء الشروط والقيود الصحية كافة للمعتمرين القادمين من مصر.

توجيه حكومة خادم الحرمين

جاء ذلك بتوجيه كريم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم

مؤتمر صحفي بالقاهرة

وجاء قرار وزير الحج والعمرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الحج والعمرة اليوم، بمقر سفارة المملكة في القاهرة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة والسفارة

وأعرب وزير الحج ، عن شكره وتقديره لحفاوة الترحاب والاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق له، منوهًا بالعلاقات الأخوية والتاريخية المميزة بين البلدين الشقيقين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأخيهما رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

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