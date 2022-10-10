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خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس جمهورية كوريا
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خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس جمهورية كوريا

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس جمهورية كوريا

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس جمهورية كوريا
٠٧:٤١:٢٦ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، رسالتين خطيتين، من فخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.


تسلم الرسالتين معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، سفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

الكلمات الدلالية:
خادم الحرمين رئيس جمهورية كوريا رسال خطية ولي العهد

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