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لأول مرة في المملكة.. توقيع اتفاقية توطين علم الجينوم الجيل الثالث
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لأول مرة في المملكة.. توقيع اتفاقية توطين علم الجينوم الجيل الثالث

لأول مرة في المملكة.. توقيع اتفاقية توطين علم الجينوم الجيل الثالث

لأول مرة في المملكة.. توقيع اتفاقية توطين علم الجينوم الجيل الثالث
٠٨:٠٥:٣٩ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهد ملتقى الصحة العالمي في العاصمة الرياض، في ثاني أيامه، توقيع اتفاقية لتوطين علم الجينوم الجيل الثالث لأولة مرة في المملكة.

الاتفاقية تم توقيعها بين شركة نوفو جينومكس السعودية وشركة إكسفورد لتكنولوجيا النانو البريطانية.

وشهدت الملتقى توقيع العديد من الاتفاقيات بين شركات القطاع الخاص ووزارة الصحة، وجهات خاصة أخرى.

ويناقش ملتقى الصحة العالمي في الرياض، ما يتعلق بالرعاية المتكاملة ومستقبل المختبرات الطبية والأشعة.

الكلمات الدلالية:
الجيل الثالث الجينوم الرياض المملكة ملتقى الصحة العالمي منظمة الصحة العالمية

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