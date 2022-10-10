يأتي من روسيا.. هجوم سيبراني على مطارات أمريكية

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قالت قناة تليفزيونية أمريكية إن عددا من المطارات الأميركية الكبرى تتعرض لهجوم سيبراني مصدره الأراضي الروسية.

مطارات أمريكية تتعرض للهجوم

فيما أوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن الهجمات السيبرانية لم تؤثر على أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات الداخلية للطيران.

وتزامنت تصريحات قناة “ABC” الأمريكية، عن تعرض مطارات داخل الولايات المتحدة إلى هجوم سيبراني مصدره روسيا، مع تصعيد العمليات العسكرية في أوكرانيا.

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موسكو تهاجم بأسلحة تكتيكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها استهدفت مركز القيادة العسكرية ونظم الاتصالات والطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن الضربات الصاروخية على أوكرانيا حققت أهدافها.