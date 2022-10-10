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يأتي من روسيا.. هجوم سيبراني على مطارات أمريكية
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يأتي من روسيا.. هجوم سيبراني على مطارات أمريكية

يأتي من روسيا.. هجوم سيبراني على مطارات أمريكية

يأتي من روسيا.. هجوم سيبراني على مطارات أمريكية
٠٧:٥٥:٥٣ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت قناة تليفزيونية أمريكية إن عددا من المطارات الأميركية الكبرى تتعرض لهجوم سيبراني مصدره الأراضي الروسية.

مطارات أمريكية تتعرض للهجوم

فيما أوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن الهجمات السيبرانية لم تؤثر على أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات الداخلية للطيران.

وتزامنت تصريحات قناة “ABC” الأمريكية، عن تعرض مطارات داخل الولايات المتحدة إلى هجوم سيبراني مصدره روسيا، مع تصعيد العمليات العسكرية في أوكرانيا.

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موسكو تهاجم بأسلحة تكتيكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها استهدفت مركز القيادة العسكرية ونظم الاتصالات والطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن الضربات الصاروخية على أوكرانيا حققت أهدافها.

كما أعلن الجيش الأوكراني، أن العاصمة كييف تعرضت اليوم  للاستهداف الروسي من مسيرات إيرانية حلقت فوق بيلاروسيا.
وفي تصريحات له على القصف الروسي للعاصمة الأوكرانية، صباح اليوم، أكد بوتين أن موسكو قامت بضربة مركزة بأسلحة دقيقة على أوكرانيا كرد على الأعمال الإرهابية، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تنفذ هجمات إرهابية عدة وأعمالاً تخريبية ضد منشآت مدنية وبنى تحتية روسية.
الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية العمليات العسكرية روسيا مطارات أمريكية موسكو هجوم سيبراني

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