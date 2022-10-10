ردد«اللهم إني مغلوب فانتصر».. وفاة قارئ مصري بعد إهانته خلال صلاة الجمعة

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في واقعة مؤسفة تركت حزنًا وصدمة لدى أهالي محافظة المنوفية ب في مصر، لفظ قارئ مصري يدعى محمد عبد العليم بدوي، أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية أصابته بعد إهانته من أحد الأشخاص داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة الماضية.

التفاصيل بدأت عندما غاب خطيب المسجد، بينما القارئ هو المؤذن فدفعه البعض إلى اعتلاء المنبر وأداء خطبة الجمعة من أجل استكمال صلاة الجمعة، لكن عدد من الأشخاص لم يرق لهم هذا الأمر فأهانه أحدهم، وحدثت نوع من الفوضي داخل المسجد.

أزمة قلبية

أصيب بعدها بساعات القارئ بأزمة قلبية متأثرًا بما حدث له ولفظ أنفاسه الأخيرة، بينما عمّ الحزن بين الجميع.

وحسب إعلام محلي، فقد كشف صديق القارئ، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن بعض الأهالي حاولوا إنزاله من علي المنبر إلا أنه كان من أمنياته خطبة الجمعة، موضحا أنه استمر ونصح الأهالي بالحفاظ علي دينهم والتمسك بالقرآن والبعد عن مغريات الدنيا وقال لهم ” اسمعوا الكلام مش هتسمعوه تاني”.

إهانة كبيرة

وتابع أن أحد المصلين تعدي عليه بالكلام وقال له ” انت بتهلفط في الكلام سيب المايك بروح أمك “, موضحا أن الشيخ محمد رد عليه ” الله يسامحك”.

وأوضح أنه صلي بهم وبكي خلال سجوده وختم صلاته بحسبي الله ونعم الوكيل وذهب إلي منزله، مؤكدا أنه ذهب إليه عقب الصلاة ومعه عدد من الأهالي لاسترضائه وصلى بهم العصر.

اللهم إني مغلوب فانتصر

وأكد أن الشيخ محمد عبد العليم ردد العديد من الكلمات منها ” حسبي الله ونعم الوكيل سبع مرات، وأفوض أمري إلي الله ثلاث مرات، واللهم إني مغلوب فانتصر ثلاث مرات، ولن أسامح من أساء إلى، ولن أسامح كل من آذاني وختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم” موضحا أنه نصحهم باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرب من الله عزّ وجل، والتمسك بحبل الله المتين، وأوصانا الجود والكرم في البيت .

السجدة الأخيرة

وأضاف أن الشيخ عبد العليم سأل عن اليوم فذكروه بأنه 7 أكتوبر فرد قائلا “إمبارح كان يوم النصر وبكرة يوم مولد النبى صلى الله عليه وسلم، ومرة واحدة قال اسجدوا اشكروا ربنا سجدنا معاه، الدنيا ملهاش لازمه، خلاص كل شيء خلص، ثم قام مرة أخرى توضي ودهن نفسه بالمسك ثم خرج من بيته وقال أشوفكم على خير قلت له أشوفك بليل يا شيخ، محمد ، ثم ودعنا وكان في طريقه إلى المشفى ثم فاضت روحه إلي بارئها عز وجل “.

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