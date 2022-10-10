ظاهرة فلكية ترى في سماء المملكة الليلة

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تشهد سماء المنطقة العربية، اليوم الإثنين، ذروة تساقط شهب الثوريات الجنوبية هذه السنة، ومن المحتمل أن تكون الشهب في أفضل أحوالها عند حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي.

ما هي شهب الثوريات الجنوبية؟

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن شهب الثوريات الجنوبية من الزخات الصغيرة تنتج حوالي 5 الى 10 شهب بالساعة عند ذروتها في ظروف مثالية.

وذكرت أن هناك نوعين منفصلين منها شهب “الثوريات الجنوبية” و “الثوريات الشمالية” والمميز بشأنها انها غنية بإنتاج كرات نارية عبارة عن شهب اكبر من الشهب المعتادة واكثر سطوعاً .

وأشارت إلى أن نقطة إشعاع هذه الشهب سوف ترتفع فوق الأفق الشرقي بعد حوالي الساعة السابعة مساءً، وستبقى بعد ذلك نشطة حتى طلوع الفجر.

ومن المحتمل أن تكون الشهب في أفضل أحوالها عند حوالي 01:00 بعد منتصف الليل، عندما تكون نقطة إشعاعها مرتفعه في السماء.

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ظاهرة تساقط الشهب

من جانبه، قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة إن زخات الشهب تنشط سنوياً مع عبور الكرة الأرضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات حيث تضرب قطع بحجم حبة الحصى اعلى الغلاف الجوي وتحترق على إرتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب.

وشرح أبو زاهرة أنه بتحديد سرعة واتجاه تلك الأجسام النيزكية عند اختراقها للغلاف الجوي للأرض يمكن تحديد مسارها عبر النظام الشمسي ومعرفة الجسم المسؤول عن انتاجها، وفي حالة شهب الثوريات الجنوبية فإن مصدرها المذنب 2P/ انك.

رؤية شهب الثوريات الجنوبية

لمحاولة رؤية شهب الثوريات الجنوبية يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن اضواء المدن ما بعد منتصف الليل حيث ستكون نقطة انطلاقها أمام نجوم الثور باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء .

وبحسب التقديرات، هناك فرصة لرؤيه حوالي 4 شهب بالساعة، كما أورد أبو زاهرة، ومن الممكن أن يضيف التدفق الآخر لشهب الثوريات الشمالية بعض الشهب في وقت متأخر من الليل وحتى الفجر، علما بأن العدد الفعلي للشهب المشاهدة لا يمكن تحديده بشكل دقيق.

يذكر أنه بالتزامن مع ذروة نشاط الشهب سيكون القمر في طور الأحدب المتناقص بعد يوم واحد فقط من اكتماله بدرًا ما سيتسبب في طمس معظم الشهب طوال الليل.