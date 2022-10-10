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وزير الخارجية يلتقي نظيره بدولة جنوب السودان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
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وزير الخارجية يلتقي نظيره بدولة جنوب السودان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

وزير الخارجية يلتقي نظيره بدولة جنوب السودان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

وزير الخارجية يلتقي نظيره بدولة جنوب السودان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
٠٧:١٩:٢٤ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق، في مقر وزارة خارجية جنوب السودان بالعاصمة جوبا، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية جنوب السودان.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وجنوب السودان وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سمو وزير الخارجية عن شكر وتقدير المملكة لدعم جنوب السودان ترشح المملكة لاستضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض.

حضر اللقاء وجلسة المباحثات، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي جعفر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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الكلمات الدلالية:
السعودية وجنوب السودان جنوب السودان فيصل بن فرحان وزير الخارجية

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